Το «Lovin on Me» του Jack Harlow βρίσκεται στη κορυφή του Billboard Hot 100

Το «Lovin on Me» του Jack Harlow ανεβαίνει στο Νο. 1 στο Billboard Hot 100 τραγούδια, μια εβδομάδα αφότου έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 2. Το τραγούδι γίνεται ο τρίτος ηγέτης στη λίστα.

Επιπλέον, δύο κλασικά εορταστικά επιστρέφουν στο τοπ 10 των Hot 100: το “All I Want for Christmas Is You” της Mariah Carey, με άνοδο 17-4 και το “Rockin’ Around the Christmas Tree” της Brenda Lee, που ξαναμπαίνει στο Νο. 8.

Επίσης, στο top 10 του Hot 100, η ​​Tyla κάνει την πρώτη της επίσκεψη στη βαθμίδα με την επιτυχία της “Water”, η οποία κάνει άλμα 15-10.

Το «Lovin on Me» του Jack Harlow, που κυκλοφόρησε στο Generation Now/Atlantic, γίνεται το 1.160ο Νο. 1 στην 65χρονη ιστορία των Hot 100. Κέρδισε 23,6 εκατομμύρια ροές (αύξηση 6%) και 20,8 εκατομμύρια εντυπώσεις κοινού ραδιοφώνου (αύξηση 71%) και πούλησε 11.000 λήψεις (μείωση 10%) την εβδομάδα παρακολούθησης 17-23 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Luminate. (Το τραγούδι μπήκε μια εβδομάδα νωρίτερα στο Νο. 2, με 22,2 εκατομμύρια streams, 12,2 εκατομμύρια κοινό στο ραδιόφωνο και 12.000 πωλήσεις, μετά την κυκλοφορία του στις 10 Νοεμβρίου.)

Το single σκοράρει για δεύτερη εβδομάδα στο Νο. 1 στο τσαρτ Streaming Songs και βρίσκεται στο Νο. 2 ψηλά στις πωλήσεις ψηφιακών τραγουδιών και κάνει ντεμπούτο στο Νο. 32 στο Radio Songs.

Ο Harlow πετυχαίνει τον τρίτο του ηγέτη στο Hot 100, μετά το “First Class” (Νο. 1 για τρεις εβδομάδες τον Απρίλιο-Μάιο 2022) και το “Industry Baby”, με τον Lil Nas X (Νο. 1, μία εβδομάδα, Οκτώβριος 2021).

Επίσης, ο Harlow είναι ένας από τους τρεις μόνο καλλιτέχνες που έχουν καταγράψει τουλάχιστον ένα νέο Hot 100 Νο. 1 σε καθένα από τα τελευταία τρία χρόνια, ενώνοντας τους Drake και Taylor Swift (των οποίων οι σειρές χρονολογούνται από το 2020).

Το «Lovin on Me» βρίσκεται ταυτόχρονα στην κορυφή των τσαρτ Hot R&B/Hip-Hop Songs και Hot Rap Songs, που χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία με το Hot 100, για δεύτερη εβδομάδα το καθένα.

Το «Lovin on Me» είναι επί του παρόντος ένα αυτόνομο single από τον Harlow, του οποίου το πιο πρόσφατο άλμπουμ, Jackman και έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 8 στο Billboard 200 τον Μάιο, και έγινε το τρίτο του τοπ 10 σετ. Το τραγούδι του τραγουδιστή Delbert “Dale” Greer το 1995 “Whatever” (το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει φτάσει ποτέ σε Billboard chart).