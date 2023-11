Ο Eminem ετοιμάζεται για μια επική είσοδο ως skin στο video game «Fortnite :The Big Bang»

Οι παίκτες του online gaming Fortnite απολαμβάνουν μια μουσική απόλαυση καθώς η Epic Games επιβεβαιώνει επίσημα την άφιξη του Eminem στο σύμπαν του Fortnite κατά τη διάρκεια του επερχόμενου τελικού event του Κεφαλαίου 4, που εύστοχα ονομάζεται “The Big Bang”. Οι εικασίες και οι διαρροές γύρω από την εμπλοκή του Eminem έχουν σταματήσει και οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν μια συγκλονιστική παράσταση από τον θρύλο της ραπ.

Ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με τη ζωντανή εμφάνιση του Eminem εξακολουθούν να είναι υπό κάλυψη, η επίσημη ανάρτηση στο ιστολόγιο του Fortnite ανακοίνωσε “παρακολουθήστε τον Eminem… ως Eminem”. Αυτό υποδηλώνει μια παράσταση παρόμοια με την προηγούμενη εμφάνιση της Ariana Grande, όπου η καλλιτέχνης κοσμούσε την εικονική σκηνή με μια επιλογή από τις επιτυχίες της.

Εκτός από τη ζωντανή εμφάνιση, οι λάτρεις του Fortnite μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία τους στο παιχνίδι με αποκλειστικά καλλυντικά με θέμα το Eminem. Τα ρούχα “Rap Boy”, “Slim Shady” και “Marshall Never More” θα είναι διαθέσιμα για αγορά από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου. Οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση The Big Bang θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ξεκλειδώσουν το ειδικό “Marshall Magma Style” για το ρούχο “Marshall Never More”, με τον Eminem με λαμπερά μάτια και φλεγόμενο δέρμα.

Η εκδήλωση για το τελικό του Κεφαλαίου 4 έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου, προαναγγέλλοντας αυτό που το Fortnite περιγράφει ως «νέα αρχή». Καθώς το OG Fortnite Island παραμένει προσβάσιμο, οι παίκτες αφήνονται να κάνουν εικασίες σχετικά με πιθανές αλλαγές ή αφαιρέσεις, αλλά οι οριστικές απαντήσεις παραμένουν άπιαστες.

https://www.fortnite.com/news/the-big-bang-event-a-new-beginning-for-fortnite-on-december-2