Kali Uchis και Karol G ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο εκρηκτικό reggaeton κομμάτι «Labios Mordidos»

Η Kali Uchis και ο Karol G άναψαν τη σκηνή με το “Labios Mordidos” (Bite Lips) σήμερα Παρασκευή (24 Νοεμβρίου), σηματοδοτώντας τη δεύτερη συνεργασία τους μετά την επιτυχία του “Me Tengo Que Ir” από το Mañana Sera Bonita του Karol (Σεζόν Bichota) νωρίτερα αυτή την χρονιά.

Παραγωγός των Manuel Lara και Albert Hype, η εντυπωσιακή κοπή reggaeton βλέπει τις δύο Κολομβιανές μοιραίες γυναίκες να επιδίδονται σε ριψοκίνδυνο φλερτ. «The girl is on fire and sticks to me like a tattoo/ I guarantee there’s no one harder than you», τραγούδα η Kali σαγηνευτικά στα Ισπανικά. Ενώ παράλληλα, η Karol απαντά με μια χαμηλή φωνή: «I guarantee there’s no one more chimba than you … The baby is aggressive with that cute face/ That tattoo on her back left me breathless».

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που οι Kuchis θα έχουν επιτέλους ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια στο Orquídeas με έναν από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες, την Karol», είπε η Uchis σε μια δήλωση. «Ελπίζω ότι αυτό θα φέρει σε όλους πολλή χαρά για τις γιορτές και θα δημιουργήσετε πολλές αναμνήσεις για τη νέα χρονιά με αυτό το τραγούδι!»

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας παράστασης της Karol G στα Billboard Music Awards 2023 την Κυριακή (19 Νοεμβρίου), η La Bichota πείραξε τους θαυμαστές με ένα απόσπασμα του τραγουδιού.

Καθώς πληθαίνουν οι προσδοκίες για το τέταρτο άλμπουμ της Uchis, Orquídeas, που θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιανουαρίου, το “Labios” εμφανίζεται ως το τρίτο σινγκλ, προσφέροντας μια δελεαστική προεπισκόπηση του τι πρόκειται να ακολουθήσει. Το τραγούδι ακολουθεί το vintage τραγούδι σε στυλ μπολερό «Te Mata» και τη Δομινικανή dembow του «Muñekita» με τους El Alfa και JT.

«Η ορχιδέα είναι το εθνικό λουλούδι της Κολομβίας και έχουμε περισσότερα είδη ορχιδέας από οπουδήποτε στον κόσμο», είπε η Uchis τον περασμένο μήνα. «Πάντα ένιωθα ότι με ιντριγκάρει και με μαγνητίζει το λουλούδι. Αυτό το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο από τη διαχρονική, απόκοσμη, μυστικιστική, εντυπωσιακή, χαριτωμένη και αισθησιακή γοητεία της ορχιδέας. Με αυτό το τεράστιο εύρος φρέσκιας ενέργειας, θέλω να επαναπροσδιορίσω τον τρόπο που βλέπουμε τους Λατίνα στη μουσική».

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει περισσότερες συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένων των Peso Pluma, Rauw Alejandro και άλλων. Το Orquídeas είναι η δεύτερη εξ ολοκλήρου ισπανική κυκλοφορία του Kali Uchis.

Η Kali Uchis μπήκε συνολικά σε έξι Billboard Chart στο τέλος της χρονιάς, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων λατινών καλλιτεχνών στο Νο. 32 και των κορυφαίων καλλιτεχνών R&B στο Νο. 11. Τον Οκτώβριο, η Κολομβιανό-Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός ολοκλήρωσε την περιοδεία της Red Moon in Venus με sold-out παραστάσεις σε όλες τις Η.Π.Α.