O Tiësto και o Da Hool διασκευάσουν το κλασσικό dance κομμάτι «Meet Her At The Loveparade»

Στον απόηχο του ηλεκτρισμένου σκηνικού του στο EDC Las Vegas τον Μάιο του 2023, ο Tiësto, το σύμβολο της χορευτικής μουσικής και ο Ολλανδός σούπερ σταρ DJ, περιποιείται το παγκόσμιο κοινό με μια νέα ματιά στο θρυλικό «Meet Her At The Loveparade».

Αρχικά φιλοτεχνημένο από τον Da Hool (Frank Tomiczek) το 1997, αυτό το πρωτοποριακό κομμάτι έχει χαραχτεί στην ιστορία της χορευτικής μουσικής ως διαχρονικό κλασικό, συνεχίζοντας να πυροδοτεί τις πίστες χορού σε όλο τον κόσμο. Με τη μολυσματική του μελωδία και τον αξέχαστο γάντζο του, έγινε ο ύμνος αμέτρητων χορευτικών πάρτι και μουσικών φεστιβάλ, παγιώνοντας την ιδιότητά του ως ακρογωνιαίο λίθο στον κόσμο της χορευτικής μουσικής.

Τώρα, ο Tiësto και ο Da Hool παρουσιάζουν τη νέα τους ερμηνεία, ‘Meet Her (Tiësto vs. Da Hool)’, υποσχόμενοι να δώσουν νέα πνοή σε αυτό το αριστούργημα της χορευτικής μουσικής. Αυτή η μοντέρνα απόδοση αποτίει φόρο τιμής στις διαχρονικές ρίζες του κομματιού ενώ το οδηγεί στη σύγχρονη εποχή.

Το «Meet Her (Tiësto vs. Da Hool)» κυκλοφόρησε σήμερα στις 24 Νοεμβρίου με το NITRON, το Dance αποτύπωμα της Sony Music Germany.

Ο βραβευμένος με Grammy, πιστοποιημένο με πλατίνα διεθνές σύμβολο Tiësto διαθέτει πάνω από 8 δισεκατομμύρια παγκόσμιες ροές, 36 εκατομμύρια συνολικές πωλήσεις ρεκόρ, κοινωνικό κοινό άνω των 30 εκατομμυρίων και περισσότερες από 160 εκατομμύρια προβολές βίντεο TikTok. Αναγνωρισμένος ως “Ο καλύτερος DJ όλων των εποχών” από τη Mixmag, “#1 DJ” από τη Rolling Stone και “Ο Νονός του EDM” από το Billboard, ο Tiësto έχει διαμορφώσει το τοπίο του σημερινού κόσμου της χορευτικής μουσικής.

Ο Frank Tomiczek, γνωστός και ως Da Hool, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του «techno-underground» στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Φημισμένος ως «Underground Hero» και ένας από τους πιο γνωστούς Γερμανούς καλλιτέχνες DJ, η επιρροή του Da Hool στην ηλεκτρονική avant-garde και techno γενιά είναι αδιαμφισβήτητη. Οι κορυφαίες επιτυχίες του όπως τα “Rave Nation”, “I Want You” και “Sueno Futuro” άνοιξαν το δρόμο για την παγκόσμια μεγάλη επιτυχία “Meet Her at the Love Parade” το 1997, το οποίο παραμένει ένας ύμνος χορευτικής μουσικής που αγκαλιάζεται από DJ, μεταξύ των γενεών, συμπεριλαμβανομένων των David Guetta, Carl Cox, Dimitri Vegas και Nina Kraviz. Είναι ένα κομμάτι που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στη χορευτική μουσική σκηνή.