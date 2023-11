Ο Drake ανακοινώνει τις ημερομηνίες περιοδείας «It’s All A Blur Tour – Big As The What;» με τον J. Cole για το 2024

ο πρωί της Δευτέρας (13 Νοεμβρίου), ο Drake αποκάλυψε τις ημερομηνίες για την επερχόμενη περιοδεία του 2024 στις ΗΠΑ με τίτλο «It’s All A Blur Tour – Big As The What;» η οποία θα έχει υποστήριξη από τον J. Cole στις περισσότερες ημερομηνίες.

Το σόου 22 ημερομηνιών που παρουσιάζεται από την Cash App and Visa και παράγεται από το Live Nation θα περιλαμβάνει μια σειρά από ραντεβού σε αρένα, ξεκινώντας με δύο συναυλίες στο Ball Arena στο Ντένβερ, CO στις 18 και 19 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, η διαδρομή θα διπλασιαστεί στη Νέα Ορλεάνη, το Νάσβιλ και το Κολόμπους πριν τελειώσει με ένα σόου στο The Legacy Arena στο BJCC στο Μπέρμιγχαμ της AL.

Οι ημερομηνίες του 2024 θα ακολουθήσουν μετά την πρόσφατα ολοκληρωμένη περιοδεία του Drake It’s All A Blur, η οποία βρήκε τον ράπερ να παίζει 50 sold-out παραστάσεις στη Βόρεια Αμερική το καλοκαίρι και το φθινόπωρο για να υποστηρίξει το όγδοο στούντιο άλμπουμ του, For All the Dogs. Τα εισιτήρια για την περιοδεία θα είναι διαθέσιμα ξεκινώντας από την προπώληση της κάρτας Cash App που ξεκινά την Τετάρτη (15 Νοεμβρίου), ακολουθούμενη από μια γενική πώληση από την Παρασκευή (17 Νοεμβρίου).

Ο Drake είναι ένας από τους κορυφαίους φιναλίστ με 14 νεύματα στα επερχόμενα Billboard Music Awards 2023.