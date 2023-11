Η Zara Larsson είναι έτοιμη να επιδείξει τη «Dynamic» και την «Honest» πλευρά της στο επερχόμενο άλμπουμ «Venus»

Η Zara Larsson έχει κάνει πολύ δρόμο από το ντεμπούτο της στούντιο άλμπουμ το 2014, 1 — όχι μόνο προσωπικά, αλλά και καλλιτεχνικά.

Γι’ αυτό το επερχόμενο άλμπουμ της Venus μοιάζει με επανεισαγωγή. «Αυτό είναι ένα πολύ συμπαγές έργο για το οποίο είμαι πολύ περήφανη», λέει στο Billboard, σημειώνοντας ότι δεν περιορίζεται από την ιδέα να παραμείνει σε ένα είδος. «Βρίσκω πολύ δύσκολο να παραμείνω ηχητικά σε ένα είδος είδους. Παρόλο που το άλμπουμ είναι ακόμα ποπ, ακούγεται λίγο πιο R&B και έχει επίσης πιο απλά κλασικά ποπ ακουσμάτα. Υπάρχουν μοτίβα ντραμς και χτυπήματα τυμπάνων σε μερικά τραγούδια και υπάρχουν επίσης μερικές όμορφες χορδές στα περισσότερα τραγούδια. Έτσι, αν και σίγουρα υπάρχουν στοιχεία που το συνδέουν, συνολικά, θα έλεγα ότι το πραγματικό νήμα σε όλο το άλμπουμ είναι μόνο η φωνή μου και εγώ που λέω μια ιστορία ανάλογα με το τι νιώθω αυτή τη στιγμή».

Στην πραγματικότητα, η ευαλωτότητα είναι επίσης ένα κοινό νήμα που εξερευνά σε όλο το έργο, εισχωρώντας με σιγουριά στη δική της εσωτερική θεά, αναλογιζόμενος το ποια είναι πραγματικά – εξ ου και το Venus είναι η πρώτη της κυκλοφορία άλμπουμ με τη δική της δισκογραφική εταιρεία Sommer House.

Πάρτε για παράδειγμα τη μουσική επανασύνδεσή της με τον David Guetta, “Oh My Love”. «Oh My Love,” for example. “Into the dark, into the light, baby, I go / Whether it’s wrong, whether it’s right, I will follow / I’ll pay the price, I’ll sacrifice / That’s on my love,», που αντιπροσωπεύει μια υπόσχεση στη μικρότερη αδερφή της Hanna Larsson ότι θα κάνει τα πάντα για εκείνη. «Sometimes you’re super happy and no one can stop you, and then other times you’re like, I feel so sad and I feel so broken. You just go through all the emotions», λέει για το να είσαι άνθρωπος, που είναι το κύριο θέμα του άλμπουμ.

Όσο για την επανένωση με τον Guetta επτά χρόνια μετά τη συνεργασία τους το 2016 “This One’s For You”, η Larsson λέει ότι το να είσαι στο στούντιο με τον αγαπημένο DJ και παραγωγό είναι σαν να περνάς χρόνο με έναν “παλιό φίλο”. «Τον αγαπώ πραγματικά», αναβλύζει. «Είναι ένας από τους πιο θετικούς και καταπληκτικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και είναι πάντα τόσο ενθουσιασμένος για τα πράγματα που του αρέσουν. Απλώς μου αρέσει το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι τόσο cool και είμαι πολύ χαρούμενη. Αισθάνεται σαν μια στιγμή πλήρους κύκλου».

Ο Guetta δεν είναι ο μόνος βετεράνος του κλάδου στον οποίο προσβλέπει η Larsson, αναφέροντας την Tinashe, τη Victoria Monet και την Troye Sivan ως μερικές από τις τρέχουσες εμπνεύσεις της. «Ποτέ δεν ήταν πιο cool, και με κάθε βίντεο και κάθε τραγούδι, η εικόνα που δημιουργούν για τον εαυτό τους γίνεται πιο ξεκάθαρη», λέει. “Το λατρεύω. Ελπίζω λοιπόν ότι και με αυτό το άλμπουμ θα συνεχίσω να δημιουργώ περισσότερο κόσμο με τη μουσική μου».

Σκοπεύει να το κάνει όχι μόνο με το επερχόμενο άλμπουμ της, αλλά και με την περιοδεία της στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 16 Φεβρουαρίου στο Μάντσεστερ της Αγγλίας και να εκτείνεται σε όλη την Ευρώπη πριν ολοκληρωθεί στις 16 Μαρτίου στο Ρέγιαβικ της Ισλανδίας.

«Είναι σίγουρα πιο δυναμική από το Poster Girl», καταλήγει η Larsson για την Venus. «Είναι πιο γενναία με την έννοια ότι τολμά να είναι πιο προσωπική και συναισθηματική, αλλά είναι επίσης λίγο πιο προσωπική με τον αυθάδη, διασκεδαστικό τρόπο. Όπως θα έλεγε μερικά s-, ξέρεις; Είναι πιο παιχνιδιάρικη, αλλά ταυτόχρονα, πιο ειλικρινής».

Το νέο της άλμπουμ Venus θα κυκλοφορήσει στις 9 Φεβρουαρίου.