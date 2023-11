Η Miley Cyrus ερμήνευσε ζωντανά το «Flowers» για πρώτη φορά και κάνει το ντεμπούτο του νέου της κομματιού

Η Miley Cyrus έκανε επιτέλους το ζωντανό ντεμπούτο του στο «Flowers», σχεδόν 10 μήνες από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100. Η 30χρονη έδωσε μια οικεία, μόνο πρόσκληση εμφάνιση στο διάσημο ξενοδοχείο Chateau Marmont του Λος Άντζελες το βράδυ της Τρίτης, και κατά τη διάρκεια του σετ της, ανακοίνωσε επίσης ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι.

Η Cyrus ανέβηκε στη σκηνή ντυμένη με ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα, αλληλεπιδρώντας με το κοινό και παρέχοντας αστείες διαφημίσεις στο κομμάτι – “Match the roses that you left… now they’re dead!” και «Τότε θυμήθηκα… Δεν ξέρω πώς μπορείτε να τραγουδάτε ενώ ηχογραφείτε!» — κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Η Cyrus ερμήνευσε επίσης ένα νέο τραγούδι κατά τη διάρκεια του σετ. Ενώ το κομμάτι δεν έχει ακόμη τίτλο, τραγουδά με πάθος, «Don’t know if it’s ever gonna stop/ I wouldn’t mind if it don’t/ Don’t leave me high/ Don’t let me down..».

Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι το «Flowers» μόλις τώρα κάνει το live του ντεμπούτο, αν και η Cyrus αποκάλυψε τον Μάιο ότι δεν ενδιαφέρεται για περιοδεία αυτή τη στιγμή. «Δεν μπορώ», είπε στη βρετανική Vogue, αποκαλώντας τις παραστάσεις στα γήπεδα και στην αρένα «απομονωτικές» και «μη φυσικές». «Όχι μόνο το «δεν μπορώ», γιατί το «δεν μπορώ» είναι η ικανότητά σου, αλλά η επιθυμία μου. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου για την ευχαρίστηση ή την ολοκλήρωση οποιουδήποτε άλλου εκτός από τη δική μου;»

Ακολούθησε τα σχόλιά της με ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο X, παλαιότερα γνωστό ως Twitter, στις 24 Μαΐου, λέγοντας στους θαυμαστές της ότι τους αγαπά παρόλο που δεν βγήκε στο δρόμο. «Ακόμα κι αν δεν τους βλέπω πρόσωπο με πρόσωπο κάθε βράδυ σε μια συναυλία, οι θαυμαστές μου αισθάνονται βαθιά στην καρδιά μου», έγραψε. «Αυτό δεν έχει να κάνει με την έλλειψη εκτίμησης για τους οπαδούς και οτιδήποτε έχει να κάνει με το ότι απλά δεν θέλω να ετοιμαστώ σε αποδυτήρια, που είναι η πραγματικότητα της ζωής στο δρόμο».