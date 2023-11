Η Taylor Swift άλλαξε τους στίχους του «Karma» σε συναυλία της στην Αργεντινή για τον Travis Kelce

Η Taylor Swift άλλαξε τους στίχους στο τραγούδι της «Karma» κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στην Αργεντινή στις 11 Νοεμβρίου για να φωνάξει τον φίλο της Travis Kelce στη μέση της συναυλίας.

Μετά από εβδομάδες εικασιών για ένα ειδύλλιο με τον Kelce, η Swift φάνηκε να αντιμετωπίζει τις φήμες όταν άλλαξε τους στίχους σε “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me” υπό τεράστιες επευφημίες από το κοινό και τον ίδιο τον Kelce, ο οποίος παρακολούθησε την παράσταση.

Το στενό τελείωμα των Kansas City Chiefs αποτέλεσε αντικείμενο εβδομάδων της προσοχής του Τύπου, αφού προέκυψαν αναφορές ότι έβγαινε με την ποπ σταρ. Στο τέλος του σόου, η Swift επιβεβαίωσε τις φήμες όταν συνελήφθη να τρέχει από τη σκηνή για να φιλήσει την Kelce, επιβεβαιώνοντας τη σχέση.

Η Swift εθεάθη να παρακολουθεί έναν αγώνα τον Σεπτέμβριο στο στάδιο Arrowhead στο Κάνσας Σίτι με τη μητέρα του Kelce. Παρακολούθησε επίσης τον αγώνα των Kansas City Chiefs εναντίον των New York Jets τον Οκτώβριο με μια σειρά από άλλους διάσημους, όπως η Sophie Turner, η Blake Lively και ο Ryan Reynolds και πιο πρόσφατα με την Kelce σε ένα εστιατόριο στην Αργεντινή.

Ενώ ο σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ή αρνηθεί επίσημα τη σχέση μεταξύ των δύο, έχει μιλήσει για τη θύελλα των μέσων ενημέρωσης που ακολούθησε.

«Μαθαίνουμε με τους παπαράτσι να βγάζουν φωτογραφίες από παντού», είπε ο Kelce κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου (μέσω του Associated Press). «Αλλά την ίδια στιγμή, ξέρετε, έρχεται με αυτό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νοιάζονται για την Taylor, και για καλό λόγο. Απλά πρέπει να συνεχίσεις να ζεις και να μαθαίνεις και να απολαμβάνεις τις στιγμές». Την Παρασκευή (10 Νοεμβρίου), η Swift ανακοίνωσε ότι η εκπομπή της στην Αργεντινή ακυρώθηκε λόγω κακοκαιρίας.

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε πρόσφατα τη λατινοαμερικανική περιοδεία της «Eras», η οποία ξεκίνησε στο Μπουένος Άιρες την Πέμπτη (9 Νοεμβρίου). Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θαυμαστές έχουν κατασκηνώσει για το σόου από τον Ιούνιο. Την Παρασκευή, η Swift πήγε στο X/Twitter για να πει ότι η εκπομπή (10 Νοεμβρίου) είχε ακυρωθεί. «Λατρεύω ένα σόου με βροχή, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να θέσω σε κίνδυνο τους θαυμαστές μου ή τους συναδέλφους μου συντελεστές και το συνεργείο μου», έγραψε. «Ξαναπρογραμματίσαμε το αποψινό σόου του Μπουένος Άιρες για την Κυριακή, επειδή ο καιρός ήταν τόσο χαοτικός που θα ήταν επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή τη συναυλία. Τα καλά νέα είναι ότι θα μείνω περισσότερο στην Αργεντινή!!”Αντ’ αυτού, η παράσταση προγραμματίστηκε εκ νέου για την Κυριακή 12 Νοεμβρίου.

Την Παρασκευή, ανακοινώθηκε επίσης ότι ο τραγουδιστής ήταν ο αποδέκτης έξι υποψηφιοτήτων για Grammy. Η τελετή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2024 στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, μπορεί να δει τον ποπ σταρ να γράφει ιστορία.

Με 52 υποψηφιότητες καριέρας και 12 νίκες, το LP «Midnights» του 2022 την συνδέει με την star Barbra Streisand για τις περισσότερες υποψηφιότητες από γυναίκα καλλιτέχνη στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς. Αν κέρδιζε, η Σουίφτ θα γινόταν η πρώτη που θα κέρδιζε αυτή την κατηγορία τέσσερις φορές.