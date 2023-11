Η Mariah Carey δήλωσε ότι ετοιμάζει νέα μουσική

Αυτή είναι η εποχή του χρόνου που η Mariah Carey θέλει να φέρει χαρά και ευτυχία στις μάζες. Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων πρόκειται να βγει στο δρόμο για την περιοδεία της Merry Christmas One and All και να προετοιμαστεί για την ατελείωτη θηλιά του μοντέρνου κλασικού της εορτασμού, “All I Want For Christmas Is You”.

Αλλά σε μια πρόσφατη συνέντευξη με το Good Morning America τη Δευτέρα (6 Νοεμβρίου), η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ετοιμάζει επίσης μερικά νέα μοντέρνα κλασικά τραγούδια. Η Carey δήλωσε ότι νέα κομμάτια είναι «στον ορίζοντα». Αποκάλυψε ότι ήταν στο στούντιο δουλεύοντας και «απλώς έγραφε νέα τραγούδια». Μάλιστα, μια μέρα πριν είπε ότι η ίδια και η ομάδα της ήταν «στο στούντιο δουλεύοντας κάτι με μια χορωδία, δουλεύοντας πάνω σε ένα νέο τραγούδι. Άρα είναι συναρπαστικό».

Την ώρα της συνέντευξής δεν υπήρχαν πληροφορίες για το άλμπουμ και δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με έναν εκπρόσωπο της Carey για πρόσθετα σχόλια σχετικά με το επόμενο έργο της. Η Carey κυκλοφόρησε το 15ο στούντιο άλμπουμ της, Caution, το 2018.

Η πιο εκτεταμένη περιοδεία διακοπών της Carey μέχρι σήμερα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου στο Yaamava’ Resort and Casino στο Highland της Καλιφόρνια και να την κρατήσει στο δρόμο μέσα από μια συναυλία στις 17 Δεκεμβρίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Στη περιοδεία της θα συνοδεύεται από τα 12χρονα δίδυμά της, Moroccan και Monroe, με την Carey να σημειώνει ότι η κόρη Monroe — που έκανε ντουέτο με τη μαμά της στην περσινή έξοδο — «κάνει πρόβες περισσότερο από εμένα, οπότε νομίζω ότι μπορεί να τα έχω μαζί λίγο περισσότερο από εμένα».