Η Olivia Rodrigo αποκαλύπτει το μουσικό βίντεο του «Can’t Catch Me Now»

Η Olivia Rodrigo είναι παντού και τώρα κυκλοφόρησε ένα μουσικό βίντεο μαζί με το δυνατό κομμάτι της The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, “Can’t Catch Me Now”.

Το κλιπ, το οποίο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα (13 Νοεμβρίου), βρίσκει την τραγουδίστρια να φεύγει από ένα εξοχικό σπίτι και να περιπλανιέται σε ένα χωράφι καθώς τραγουδά για την πανταχού παρουσία της στη ζωή κάποιου άλλου. «But I’m in the trees, I’m in the breeze / My footsteps on the ground / You’ll see my face in every place / But you can’t catch me now», σκέφτεται στο ρεφρέν.

Το “Can’t Catch Me Now”, το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα, χρησιμεύει ως το εναρκτήριο κομμάτι του soundtrack της ταινίας με 17 τραγούδια που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου μέσω της Geffen Records, η οποία είναι και η ημερομηνία που η ταινία Hunger Games βγαίνει στους κινηματογράφους. Το soundtrack περιλαμβάνει τραγούδια που ερμήνευσε στην ταινία η πρωταγωνίστρια των The Hunger Games, Rachel Zegler, καθώς και κομμάτια από νέους καλλιτέχνες στο είδος folk/Americana.

Στην επερχόμενη ταινία πρωταγωνιστούν ο Zegler μαζί με τους Tom Blyth, Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman και Viola Davis, και ακολουθεί την ιστορία του Coriolanus (Blyth), ο οποίος είναι η τελευταία ελπίδα για την αποτυχημένη καταγωγή του, την οικογένεια Snow που έχει πεσμένος από τη χάρη σε ένα μεταπολεμικό Καπιτώλιο.