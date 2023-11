Η Dua Lipa κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο νέο single «Houdini»

Η Dua Lipa εγκαινιάζει μια νέα εποχή. Μετά από εβδομάδες κρυπτικών μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τρεις φορές νικήτρια των Grammy κυκλοφόρησε επιτέλους το νέο της σινγκλ, με τίτλο «Houdini».

Την 1η Νοεμβρίου, η Lipa ανακοίνωσε τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του τραγουδιού στη λεζάντα μιας ανάρτησης που εμφανίζει το εξώφυλλο. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από βδομάδες κάποιων teasers που αναρτήθηκαν σποραδικά στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Lipa, ένα νεύμα στον άπιαστο αέρα του Χάρι Χουντίνι, του εμβληματικού Ούγγρου-Αμερικανού καλλιτέχνη απόδρασης και ψευδαισθητή από τον οποίο ο τίτλος του τραγουδιού απορρέει.

Με τα αστραφτερά synths και τα χτυπητά τύμπανα, το «Houdini» βρίσκει τη Lipa να αρχίζει να απομακρύνεται από τον έρωτα nu-disco που ξεκίνησε στο Future Nostalgia του 2020. «Do you think about it night and day?/ Maybe you could be the one to make me stay», τραγουδάει. Το νέο σινγκλ περιλαμβάνει παραγωγές και συγγραφικές συνεισφορές για μια σειρά από αξιόλογα ονόματα, όπως ο Kevin Parker, ο Tobias Jesso Jr. και την ίδια η Lipa.

Το Houdini σηματοδοτεί το πρώτο σόλο single της Lipa, χωρίς ηχητική λωρίδα, εδώ και δύο χρόνια. Από την κυκλοφορία του Future Nostalgia — το οποίο δημιούργησε αρκετές επιτυχίες στο Billboard Hot 100, συμπεριλαμβανομένων των “Don’t Start Now” (Νο. 2), “Levitating” (Νο. 2) και “Break My Heart” (Νο. 13) – η Lipa έχει εμφανίστηκε σε λίγες μόνο επίσημες εκδόσεις. Η πιο πρόσφατη από αυτές τις κυκλοφορίες είναι το “Dance the Night”, το soundtrack από την ταινία της Barbie που θα μπορούσε να είναι υποψήφιο για τραγούδι της χρονιάς και υποψηφιότητα για το ρεκόρ της χρονιάς στα Grammy του 2024. Το banger παραγωγής Mark Ronson σκαρφάλωσε στην κορυφή του Νο. 6 στο Hot 100 και έφτασε στην κορυφή τόσο των Adult Pop Airplay όσο και των Pop Airplay charts.