O Armin van Buuren και o Jean-Michel Jarre κυκλοφορήσαν την νέα τους συνεργασία «EPICA MAXIMA»

Οι βαρέων βαρών της ηλεκτρονικής μουσικής Armin van Buuren και Jean-Michel Jarre ενώθηκαν για άλλη μια φορά για να δημιουργήσουν ένα ηχητικό αριστούργημα και είναι μια επανερμηνεία του κομματιού του Jarre του 2022 «EPICA».

Αυτή η συγκλονιστική συνεργασία, με τον εύστοχο τίτλο «EPICA MAXIMA», είναι μέρος του τελευταίου έργου του Jarre, «OXYMOREWORKS», το οποίο είναι μια συλλογική επανεπεξεργασία του πιο πρόσφατου άλμπουμ του. Αυτό το έργο περιλαμβάνει συνεισφορές από αξιόλογους καλλιτέχνες όπως ο Martin Gore, ο Brian Eno και άλλοι, γεγονός που το καθιστά απαραίτητο για τους λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής.

Ο Jarre εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία του με τον Armin στο «EPICA MAXIMA», δηλώνοντας: «Ο Armin είναι ένας από τους σπάνιους καλλιτέχνες και παραγωγούς ηλεκτρονικής μουσικής που φέρει το δικό του άμεσα αναγνωρίσιμο στυλ και ήχο. Επιπλέον, ο Armin είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας υπέροχος φίλος. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ για άλλη μια φορά μαζί του σε αυτό το κομμάτι.”

Ο Armin, εξίσου ενθουσιασμένος για τη συνεργασία, μίλησε με θετικά λόγια για τον Jarre, λέγοντας: «Ο Jean-Michel Jarre είναι μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής. Εισήγαγε τους ηλεκτρονικούς ήχους σε ένα τεράστιο κοινό και παρέδωσε θρυλικές συναυλίες. Όλα τα άλμπουμ του ήταν ένα μεγάλο μέρος της παιδικής μου ηλικίας και θυμάμαι τον πατέρα μου να άκουγε «Zoolook», «Oxygène», «The Concerts In China» και πολλά άλλα».

Η προηγούμενη συνεργασία τους, «Stardust», από το άλμπουμ του Jarre του 2015 «Electronica 1: The Time Machine», έτυχε ευρείας αναγνώρισης και παραμένει ένα σημαντικό ορόσημο στην καλλιτεχνική τους συνεργασία.

Εκτός από το «EPICA MAXIMA», ο Armin κρατάει ζωντανή την ηλεκτρονική μουσική σκηνή με την τελευταία του κυκλοφορία, ένα σινγκλ με τίτλο «God Is In The Soundwaves», στο οποίο συμμετέχουν οι Xoro και Yola.

Αυτή η τελευταία συνεργασία μεταξύ του Armin van Buuren και του Jean-Michel Jarre υπόσχεται να είναι ένα ηχητικό ταξίδι που θα συνδυάζει τα ξεχωριστά στυλ τους σε μια συναρπαστική μουσική εμπειρία. Είναι μια απόδειξη της διαρκούς επίδρασης τους στο είδος της ηλεκτρονικής μουσικής και μια απόλαυση για τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Συντονιστείτε λοιπόν και βυθιστείτε στο ‘EPICA MAXIMA’ για να δείτε τη μαγεία αυτών των δύο θρύλων της ηλεκτρονικής μουσικής στη δουλειά.