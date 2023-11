Η Olivia Rodrigo κυκλοφόρησε το νέο τραγουδί «Can’t Catch Me Now» για το soundtrack της ταινίας Hunger Games

Η αστέρας της ποπ των ΗΠΑ είναι με δύο στα δύο στην κορυφή του τσαρτ Billboard 200 και στο επίσημο τσαρτ άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην πατρίδα της, κατέκτησε τρία Νο. 1 στο Billboard Hot 100, με πιο πρόσφατο το “Vampire” να βρίσκεται στη κορυφή για δύο εβδομάδες τον Ιούλιο.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έγινε η νεαρότερη σόλο καλλιτέχνης στην ιστορία που διεκδίκησε το διπλό του βρετανικού chart όταν, σε ηλικία 18 ετών και τριών μηνών, ηγήθηκε και των δύο βασικών τσαρτ τον Μάιο του 2021 (με το Sour και το “Good 4 U”). Τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο του 2021, η Rodrigo έγινε η πρώτη γυναίκα σόλο καλλιτέχνης που διεκδίκησε τρία ταυτόχρονα τοπ 5 single του Ηνωμένου Βασιλείου με τα “Good 4 U”, “Déjà vu” και “Traitor”.

Προσθέστε σε αυτό ένα χατ τρικ των βραβείων Grammy, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου νέου καλλιτέχνη. Βραβείο BRIT για το καλύτερο διεθνές τραγούδι στα BRIT Awards τον Φεβρουάριο του 2022, και τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, σε ηλικία 20 ετών, έγινε η νεότερη καλλιτέχνης που έλαβε ένα Βραβείο BRIT Billion από το BPI. Πριν κάμψει τα charts, η Rodrigo κατείχε το κομμάτι υψηλού προφίλ της Disney, πρωταγωνιστώντας στο High School Musical: The Musical: The Series.

Η Rodrigo προσθέτει άλλο ένα φτερό στο καπέλο της με το “Can’t Catch Me Now”, από το The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (Music From & Inspired By), το επίσημο soundtrack της τελευταίας ταινίας της Lionsgate στο franchise The Hunger Games.

Η Rodrigo έγραψε τη σοκαριστική μπαλάντα με τον παραγωγό Daniel Nigro, λιγότερο από δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του Guts, του δεύτερου LP της. Είναι ένα από τα 17 τραγούδια του soundtrack, συμπεριλαμβανομένων έργων που ερμηνεύτηκαν στην ταινία από την πρωταγωνίστρια των The Hunger Games, Rachel Zegler, καθώς και κομμάτια από νέους καλλιτέχνες στο είδος folk και Americana.

Ένα πρίκουελ, που διαδραματίζεται 64 χρόνια πριν η Katniss Everdeen προσφερθεί εθελοντικά ως φόρος τιμής και πολύ πριν ο Coriolanus Snow γίνει ο σκοτεινός κυρίαρχος του Panem, το The Hunger Games: The Ballad Of Songbirds & Snakes έρχεται στους κινηματογράφους στις 17 Νοεμβρίου.

Στην επερχόμενη ταινία πρωταγωνιστούν ο Zegler μαζί με τους Tom Blyth, Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman και Viola Davis, και ακολουθεί την ιστορία του Coriolanus (Blyth), ο οποίος είναι η τελευταία ελπίδα για την αποτυχημένη καταγωγή του, την οικογένεια Snow που έχει πεσμένος από τη χάρη σε ένα μεταπολεμικό Καπιτώλιο.