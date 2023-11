Η Megan Thee Stallion κυκλοφόρησε το νέο της single «Cobra»

Η Megan Thee Stallion κυκλοφόρησε το “Cobra”, το πρώτο της σινγκλ υπό τη δική της ανεξάρτητη μουσική και ψυχαγωγική οντότητα Hot Girl Productions, την Παρασκευή (3 Νοεμβρίου).

Η τρεις φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα αποκάλυψε σε ένα Instagram Live τον περασμένο μήνα ότι δεν είχε υπογράψει πλέον σε μια εταιρεία. «Αυτό το μέρος του άλμπουμ μου χρηματοδοτείται πάρα πολύ από τη Megan Thee Stallion γιατί προσπαθούμε να ξεφύγουμε… Ξέρετε τι είναι το τσάι. Αλλά δεν έχω καμία ετικέτα αυτή τη στιγμή», εξήγησε. «Κάνουμε ό,τι χρηματοδοτείται απευθείας από τις τσέπες της Megan Thee Stallion. Άρα, ο προϋπολογισμός προέρχεται από εμένα. Motherf-ing Hot Girl Productions! Τα επόμενα που θα δείτε είναι όλα κατευθείαν από τον εγκέφαλο της Megan Thee Stallion και το πορτοφόλι της Megan Thee Stallion. Είμαστε στις τσέπες μου, καυτερές, οπότε ας το κάνουμε».

Πρόσφατα τακτοποίησε μια πολυετή δικαστική διαμάχη με την πρώην δισκογραφική της, 1501 Certified Entertainment. Οι δικηγόροι της εταιρείας ανακοίνωσαν τον περασμένο μήνα ότι και οι δύο πλευρές «κατέληξαν αμοιβαία σε μια εμπιστευτική διευθέτηση για την επίλυση των νομικών διαφορών τους» και ότι η Megan Thee Stallion και η 1501 «θα χωρίσουν φιλικά τους δρόμους τους».

Η ράπερ κυκλοφόρησε σταδιακά νέα μουσική αφού ανακοίνωσε ότι θα έκανε ένα διάλειμμα για να επικεντρωθεί στη «θεραπεία» τον Απρίλιο. «Οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν νέα μουσική όταν βρίσκομαι σε καλύτερο μέρος», είπε σε συνέντευξή της στο InStyle. Έκτοτε, κυκλοφόρησε το “Bongos” με την Cardi B (μια συνεργασία με το Billboard Hot 100 No. 1 smash “WAP”) και το “Out Alpha the Alpha” από τους Dicks: The Musical soundtrack.

Το “Bongos” έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 5 στα Hot R&B/Hip-Hop Songs του Billboard και έφτασε στο Νο. 1 στις πωλήσεις ψηφιακών τραγουδιών R&B/Hip-Hop.