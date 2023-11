O Kevin Abstract κυκλοφόρησε το νέο κομμάτι του «Madonna»

Ο Kevin Abstract μοιράστηκε το τελευταίο σινγκλ από το επερχόμενο άλμπουμ του, ένα τραγούδι που ονομάζεται «Madonna».

Το θλιβερό κομμάτι βλέπει την Abstract να αναπολεί έναν απλήρωτο εραστή: «Ex’s and oh’s like she’s playin’ Playstation/ Blue bubble green, and she left the conversation/ Love comes and goes, she hits the road/ Fuckin’ somebody else in the gas station».

Είναι το τελευταίο τραγούδι από μια σειρά κομματιών που κυκλοφόρησε εν όψει του νέου του άλμπουμ «Blanket», που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτήν την Παρασκευή (3 Νοεμβρίου). Το μέλος του Brockhampton έκανε για πρώτη φορά προεπισκόπηση του άλμπουμ σε διάφορα σόου στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, όπου αποκάλυψε ορισμένους τίτλους τραγουδιών που φημολογούνται.

Στις αρχές Οκτωβρίου, επέστρεψε με το ομώνυμο κομμάτι, σηματοδοτώντας το πρώτο σινγκλ που είχε κυκλοφορήσει σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια, και κυκλοφόρησε το εμπνευσμένο από το alt-rock «Running Out» την περασμένη εβδομάδα. Προηγουμένως, ο Abstract είχε πει για το «Blanket»: «Ήθελα να κάνω, όπως, έναν δίσκο τύπου Sunny Day Real Estate, Nirvana, Modest Mouse. Αλλά ήθελα να χτυπήσει σαν άλμπουμ ραπ».

Το «Blanket» είναι η συνέχεια του «Arizona Baby» του 2019, το οποίο το NME βαθμολόγησε με τέσσερα αστέρια. «Έφυγαν οι παρατεταμένες, κάπως επιεικές βλάβες, και στη θέση τους υπάρχει μια σίγουρη, καθαρή παραγωγή που τελειώνει το τραγούδι και το τελειώνει χωρίς εκτεταμένο outro. Στο σύνολό του, το EP αισθάνεται πιο εκλεπτυσμένο από τις προηγούμενες κυκλοφορίες του Abstract, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει χάσει την άγρια ​​δημιουργικότητά του», ανέφερε.

Στα χρόνια μετά το «Arizona Baby», ο Abstract κυκλοφόρησε επίσης τα ανεξάρτητα σινγκλ «Slugger» (feat. $Not και Slowthai) και «Sierra Nights» (feat. Ryan Beatty).

Ο Brockhampton έπαιξε το τελευταίο του σόου τον περασμένο Νοέμβριο στο Λος Άντζελες αφού κυκλοφόρησε τα τελευταία του άλμπουμ «The Family» και «TM», το τελευταίο από τα οποία έφτασε χωρίς καμία προηγούμενη ανακοίνωση.