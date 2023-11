Ο Armin van Buuren κυκλοφόρησε το μαγευτικό κομμάτι «God Is In The Soundwaves»

Ο Armin van Buuren, ο εμβληματικός Ολλανδός DJ, μόλις κυκλοφόρησε ένα νέο αιθέριο κομμάτι με τίτλο «God Is In The Soundwaves». Με μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από δύο δεκαετίες, ο Armin είναι γνωστός για τη συναρπαστική μουσική του που συνδυάζει διαφορετικά είδη και στυλ για να δημιουργήσει έναν μοναδικό ήχο.

Μαζί με τους καλλιτέχνες Xoro και Yola Recoba με έδρα το Λονδίνο, ο Armin van Buuren αξιοποιεί το τρέχον κίνημα του stutter house με έναν δίσκο που είναι απλά ίσος. Το «God Is In The Soundwaves» παίζεται ήδη από το ίδιο το εικονίδιο της ηλεκτρονικής μουσικής στο Ultra Music Festival στο Μαϊάμι και την Ουσουάια, είναι ζωηρό, συγκινητικό και έτοιμο να ανάψει τις σημερινές πίστες.

Το νέο κομμάτι «God Is In The Soundwaves» είναι μια απόδειξη της ικανότητας του Armin να δημιουργεί μουσική που ξεπερνά τα όρια του είδους. Το κομμάτι ανοίγει με μια απαλή μελωδία πιάνου προτού σταδιακά διαμορφωθεί σε ένα κρεσέντο από παλλόμενους ρυθμούς και στα ύψη synths. Τα φωνητικά δείγματα του κομματιού προσθέτουν ένα βαθύ στοιχείο στη μουσική, δημιουργώντας μια αίσθηση ευφορίας που θα σας κάνει να θέλετε να χορέψετε.