Η Olivia Rodrigo ανακοινώνει το τραγούδι «Can’t Catch Me Now» από το επερχόμενο Soundtrack του «Hunger Games»

Η Olivia Rodrigo εντάσσεται μουσικά στο σύμπαν των Hunger Games. Η σούπερ σταρ της ποπ ανακοίνωσε την Τετάρτη (1 Νοεμβρίου) ότι έγραψε ένα τραγούδι με τίτλο «Can’t Catch Me Now» για το επερχόμενο soundtrack The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (Music From & Inspired By).

«Πολύ πολύ ενθουσιασμένη που είχα την ευκαιρία να γράψω ένα τραγούδι για το The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes», έγραψε η Rodrigo στο Instagram μαζί με ένα τρέιλερ της ταινίας, στο οποίο μπορείτε να ακούσετε τις ραγδαίες αρμονίες του τραγουδιστή πάνω από το κλιπ.

Το «Can’t Catch Me Now» είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία μέχρι την κυκλοφορία του στις 3 Νοεμβρίου και θα χρησιμεύσει ως το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ με 17 τραγούδια που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου μέσω της Geffen Records, η οποία είναι επίσης η ημερομηνία που η ταινία Hunger Games βγαίνει στους κινηματογράφους. Το soundtrack περιλαμβάνει τραγούδια που ερμηνεύονται στην ταινία από την πρωταγωνίστρια των The Hunger Games, Rachel Zegler, καθώς και κομμάτια από νέους καλλιτέχνες στο είδος folk/Americana.

Στην επερχόμενη ταινία πρωταγωνιστούν ο Zegler μαζί με τους Tom Blyth, Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman και Viola Davis, και ακολουθεί την ιστορία του Coriolanus (Blyth), ο οποίος είναι η τελευταία ελπίδα για την αποτυχημένη καταγωγή του, την οικογένεια Snow που έχει πεσμένος από τη χάρη σε ένα μεταπολεμικό Καπιτώλιο.

Δείτε την πλήρη λίστα τραγουδιών του The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (Music From & Inspired By) παρακάτω.

1. Olivia Rodrigo – Can’t Catch Me Now

2. Rachel Zegler – The Hanging Tree

3. Flatland Cavalry – Wool

4. Rachel Zegler – Nothing You Can Take From Me

5. Sierra Ferrell – The Garden

6. Rachel Zegler – The Ballad of Lucy Gray Baird

7. Molly Tuttle – Bury Me Beneath the Willow

8. Rachel Zegler, James Newton Howard – The Old Therebefore / Singing at Snakes

9. Bella White – Burn Me Once

10. The Covey Band – District 12 Stomp

11. Rachel Zegler, The Covey Band – Nothing You Can Take From Me (Boot-Stompin’ Version)

12. Billy Strings – Cabin Song

13. Rachel Zegler – Lucy Gray (part 1)

14. Rachel Zegler, The Covey Band – Pure As The Driven Snow

15. Charles Wesley Godwin – Winter’s Come And Gone

16. Josie Hope Hall, The Covey Band – Keep On The Sunny Side

17. Rachel Zegler – Lucy Gray (part 2)