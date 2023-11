Η Aurora μοιράζεται το βίντεο κλιπ του νέου της single «Your Blood»

Η AURORA μοιράστηκε χθες ένα κλιπ από ένα νέο σινγκλ που ονομάζεται «Your Blood».

Η Νορβηγίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο και ηχητικό κλιπ του νέου της τραγουδιού στο X, πρώην Twitter, και σημείωσε ότι το κομμάτι θα φτάσει στις 8 Νοεμβρίου.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η AURORA ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ντεμπούτου βιβλίου της, The Gods We Can Touch.

Πρόκειται να κυκλοφορήσει τον τίτλο – που περιγράφεται ως “μια έγχρωμη αναπαραγωγή του προσωπικού σημειωματάριου της AURORA” – στις 16 Νοεμβρίου μέσω της Faber Music και της Decca Records.

Μιλώντας για το έργο σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτό το μήνα (6 Οκτωβρίου), η AURORA εξήγησε: «Αυτό είναι ένα βιβλίο που περιέχει πολλά από τα όνειρα, τις σκέψεις και τις διαδικασίες πίσω από το τελευταίο μου άλμπουμ «The Gods We Can Touch».

«Επειδή κάθε φορά που κάνω ένα άλμπουμ, πάντα πηγαίνω πολύ βαθιά στον δικό μου κόσμο. Είναι πολλά σε αυτούς τους κόσμους, και υπάρχουν πολλά ταυτόχρονα. Οπότε με βοηθάει βαθιά». Η AURORA συνέχισε λέγοντας ότι είχε αποφασίσει να δημοσιεύσει το βιβλίο, ώστε οι θαυμαστές της να αποκτήσουν «μια ιδιαίτερη εικόνα» για τη δημιουργία του δίσκου του 2022.

Το The Gods We Can Touch περιλαμβάνει επίσης όλους τους στίχους των τραγουδιών από το LP, πρωτότυπα έργα τέχνης άλμπουμ και μια σειρά από φωτογραφίες. Επιπλέον, μια αποκλειστική έκδοση του βιβλίου περιλαμβάνει κάρτες έργων τέχνης που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την AURORA.

Σε μια κριτική τεσσάρων αστέρων για το «The Gods We Can Touch», το NME είπε ότι ο τρίτος δίσκος της AURORA «είναι φορτωμένος με ιδιόρρυθμες και μαγευτικές ιδέες, αλλά δεν είναι ποτέ καθαρά σκλάβος της ιδιοτροπίας». Πρόσθεσε: «Τώρα είναι η ώρα να ενδώσεις AURORA».

Τον Ιανουάριο, η AURORA αποκάλυψε ότι ήταν πίσω στο στούντιο ηχογράφησης δουλεύοντας πάνω σε «τόσα πολλά μωρά».