Οι Rolling Stones βρίσκονται στο Νο. 1 με το «Hackney Diamonds» στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ασταμάτητη δύναμη που είναι οι Rolling Stones βασιλεύουν στο τελευταίο βρετανικό chart, με το Hackney Diamonds (μέσω Polydor).

Οι Mick Jagger and Co. κάνουν το ντεμπούτο τους στη σύνοδο κορυφής του Official Albums Chart του Ηνωμένου Βασιλείου, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου, με το Hackney Diamonds, το οποίο μετράει 72.200 μονάδες chart την πρώτη εβδομάδα, αναφέρει η Official Charts Company.

Αυτή είναι η τρίτη μεγαλύτερη εβδομάδα πωλήσεων για ένα άλμπουμ του 2023 μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το OCC, πίσω μόνο από τα Broken by Desire to be Heavenly Sent του Lewis Capaldi και από τον Ed Sheeran με το Subtract.

Με 11 διαφορετικές συλλογές στούντιο να φτάνουν στην κορυφή των τσαρτ, οι Rolling Stones είναι πλέον μέρος τις λίστας με τα περισσότερα στούντιο άλμπουμ που έχουν φτάσει στο Νο. 1, ενώνοντας τους Beatles, τον Robbie Williams και τον Bruce Springsteen.

Συμπεριλαμβανομένων άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, επανεκδόσεις και ζωντανά άλμπουμ, οι Stones είναι πλέον ισοδύναμοι με τον Williams στα 14 Νο. 1 άλμπουμ, μια λίστα που ηγείται από τους Beatles με 16.

Το Hackney Diamonds είναι επίσης το best-seller σε βινυλίο το οποίο ηγείται το επίσημο τσαρτ άλμπουμ βινυλίου αυτής της εβδομάδας.

Με συνεργασίες με τη Lady Gaga, τον Elton John Stevie Wonder και τον Paul McCartney και συνεισφορές από τον πρώην μπασίστα Bill Wyman και τον αείμνηστο drummer του γκρουπ Charlie Watts, το Hackney Diamonds είναι το πρώτο άλμπουμ των Stones με πρωτότυπο υλικό εδώ και 18 χρόνια – από το A Bigger Bang που έφτασε στο Νο. 2 το 2005.

Παράλληλα, οι Blink-182 απολαμβάνουν το Νο. 2 ντεμπούτο με το One More Time…(Columbia) το ένατο στούντιο άλμπουμ της επανενωμένης ποπ-πανκ μπάντας. One More Time…, που βλέπει τον αρχικό κιθαρίστα και τραγουδιστή Tom DeLonge να επιστρέφει, με τον τραγουδιστή/μπασίστα Mark Hoppus και τον ντράμερ Travis Barker, γίνεται η κορυφή της καριέρας τους στο Ηνωμένο Βασίλειο για την κλασική σύνθεση, βελτιώνοντας στο Νο. 4 για το Take του 2001. Το τρίο οδήγησε στο επίσημο τσαρτ άλμπουμ του Ηνωμένου Βασιλείου το 2016 με την Καλιφόρνια, το οποίο παρουσίαζε τον Matt Skiba των Alkaline Trio ως αντικαταστάτη του DeLonge.

Η ολοκαίνουργια πρώτη τριάδα συμπληρώνει το My Big Day (AWAL/MMM) του Bombay Bicycle Club, νέο στο Νο. 3. Το My Big Day είναι η πέμπτη εμφάνιση του βρετανικού ανεξάρτητου συγκροτήματος στα 10 καλύτερα άλμπουμ, μια λίστα που περιλαμβάνει έναν ηγέτη με το κομμάτι του 2014 «See You Tomorrow».

Πιο κάτω στη λίστα, με τις νέες κυκλοφορίες από τους Barry Can’t Swim (When Will We Land? στο Νο. 12 μέσω Ninja Tune), Richard Hawley (Now Then: The Very Best of Richard Hawley στο Νο. 15 μέσω BMG), Sampha ( Ο Lahai στο Νο. 21 της Young) και ο NSG (AREA BOYZ στο Νο. 28 μέσω της NSG Entertainment) κάνουν το ντεμπούτο τους στην κορυφή των 40.