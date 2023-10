Ο Steve Aoki και η Paris Hilton ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη νέα συνεργασία «Lighter»

Για να γιορτάσουν τη νέα τους συνεργασία, o Aoki και η Hilton κάθισαν με το NME για να συζητήσουν για τη νέα τους συνεργασία, και νέες δουλειές που πρόκειται να γίνουν σύντομα όπως μια συνεργασία με τη Sia, τη λάτιν μουσική και τι θα ακολουθήσει και για τους δύο στη καριέρα τους.

Τον Ιούλιο, το δίδυμο ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια του headlining set του Aoki στο Tomorrowland 2023 στο Βέλγιο για να κάνει το ντεμπούτο του ακυκλοφόρητου κομματιού, το τελευταίο single που θα κυκλοφορήσει από το επερχόμενο όγδοο LP του «HIROQUEST: Double Helix». Το «Lighter» χαρακτηρίζει έναν μολυσματικό ρυθμό με την απαλή φωνή του Hilton να τραγουδά το ύμνο: « Lighter’ features an infectious beat with Hilton’s smooth voice singing the anthemic chorus: “I feel lighter without you / I feel lighter without you / take a sip and then you fade / up, up and away / I’m not coming down soon / I feel lighter without you.».

Ο παραγωγός μας είπε πώς η δημιουργία του «Lighter» ήταν μια «σημαντική περίσταση και για τους δυο μας» με το κομμάτι να είναι «Αποκορύφωμα των κοινών μας εμπειριών και δημιουργικών ενεργειών».

«This is definitely a bucket list thing», είπε ο Aoki στο NME. «Μετά από τόσο καιρό φίλοι, επιτέλους έχουμε ένα τραγούδι μαζί! Είμαι χαρούμενος που συμβαίνει και με αυτό, συνδυάστηκε τέλεια».

Η Hilton πρόσθεσε: «Σίγουρα ήταν γραφτό να είναι αυτή τη στιγμή, με αυτό το τραγούδι και όλα. Μετά από τόσα χρόνια φιλίας, τόσες αναμνήσεις, τόσες πολλές διασκεδαστικές βραδιές, τώρα έχουμε το τραγούδι μας που θα μπορούσαμε να παίξουμε όταν είμαστε έξω».

Το NME συνάντησε το δίδυμο για να συζητήσουν για τη φιλία τους εδώ και δεκαετίες, τη δημιουργία του τραγουδιού, και το τι επιφυλάσσει το μέλλον.