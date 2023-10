O Troye Sivan κάνει το ντεμπούτο του στο Νο. 1 στην Αυστραλία με το «Something to Give Every Other»

Η επιστροφή του Troye Sivan στη μουσική με το Something To Give Every Other (EMI), το τρίτο στούντιο άλμπουμ του, είναι μια άμεση επιτυχία στην πατρίδα του.

To «Something to Give Every Other» ξεκινά από το Νο. 1 του ARIA, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου, για τον πρώτο του ηγέτη. Αυτό το αποτέλεσμα επισκιάζει το Νο. 6 κορυφή για το ντεμπούτο LP του Sivan από το 2015, το Blue Neighbourhood και το Νο. 3 καλύτερο για τη δεύτερη προσπάθεια του 2018 Bloom.

Ταυτόχρονα, αρκετά σινγκλ από το «Something to Give Every Other» κατευθύνονται στο ARIA Singles Chart, με το διαπιστευμένο με χρυσό “Rush” να ανεβαίνει 43-26, το “Got Me Started” να σηκώνει 45-27 και το “One Of Your Κορίτσια» υποκλίνονται στο Νο. 28.

Ο Sivan κέρδισε δύο βραβεία ARIA νωρίτερα στην καριέρα του και έχει άλλες έξι ευκαιρίες να προσθέσει στη συλλογή του στα ARIA 2023, που θα διεξαχθούν στις 15 Νοεμβρίου στο Σίδνεϊ.

«Ο Troye Sivan είναι πραγματικά ένας καλλιτέχνης που εκπροσωπεί την Αυστραλία σε μια πραγματικά παγκόσμια κλίμακα, με 22 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και μια καριέρα που ξεπερνά τα όρια στη μουσική, την οθόνη και τη μόδα», σχολιάζει η CEO της ARIA, Annabelle Herd. «Εκ μέρους του ARIA, είμαι ενθουσιασμένη που τον συγχαίρω για το πρώτο του Νο. 1 άλμπουμ και ανυπομονώ να γιορτάσω στα ARIA Awards σε λίγες εβδομάδες».

Το βάθρο του άλμπουμ συμπληρώνουν οι For All The Dogs του Drake (μείωση 2-1 μέσω Republic/Universal) και Olivia Rodrigo’s Guts (κάτω 2-3 μέσω Geffen/Universal), ενώ το ομώνυμο ντεμπούτο πλήρες άλμπουμ των The Living End επιστρέφει στο chart στο Νο. 4, χάρη σε μια 25η επετειακή έκδοση που κυκλοφόρησε μέσω του BMG/ADA. Το The Living End αρχικά καταγράφηκε δύο εβδομάδες στο Νο. 1 μετά την κυκλοφορία του το 1998.

Πιο κάτω στην τελευταία λίστα, το Νοτιοκορεάτικο boyband Tomorrow x Together’s The Name Chapter: Freefall (ING) φτάνει στο Νο. 31. Είναι το πρώτο άλμπουμ των 100 κορυφαίων άλμπουμ της K-pop στην Αυστραλία, αναφέρει το ARIA.

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην κορυφή αυτής της εθνικής βαθμολογίας σινγκλ καθώς το “Paint The Town Red” (RCA/Sony) της Doja Cat μπαίνει στην 9η εβδομάδα στο Νο. 1. Αυτό σπάει τη σχέση με το “Last Night” του Morgan Wallen για το δεύτερο μακροβιότερο ηγέτης του 2023. Στην κορυφή της συγκεκριμένης λίστας βρίσκεται το “Flowers” της Miley Cyrus, στις 12 εβδομάδες.

Υπάρχει ένα διπλό αποτέλεσμα για τον καλλιτέχνη της κάντρι των ΗΠΑ Zach Bryan ως «I Remember Everything» (Universal/Warner) με τον Kacey Musgraves να σηκώνει 7-6 και το σόλο νούμερό του «Something In The Orange» (Warner) σπάει το top 10 για πρώτη φορά στο 66 εβδομάδες στον απολογισμό, άνοδος 11-8.

Τέλος, ο Νοτιοαφρικανός καλλιτέχνης Tyla πλήττει το top 10 του ARIA για πρώτη φορά με το «Water» (Sony) να ρέει 20-9. Ο αριθμός ξεμπλοκαρίσματος του καλλιτέχνη Afrobeats μπήκε πρόσφατα στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου.