Η Dolly Parton και η Miley Cyrus συνεργάζονται για τη νέα εκδοχή του «Wrecking Ball»

Η Dolly Parton αποκάλυψε ένα νέο κομμάτι από το 49ο σόλο άλμπουμ της «Rockstar» – μια νέα εκδοχή της επιτυχίας της Miley Cyrus το 2013 «Wrecking Ball».

Η διασκευή του κομματιού από την Parton ανέβηκε στις πλατφόρμες ροής στις 20 Οκτωβρίου πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ στις 17 Νοεμβρίου και βλέπει τη Cyrus να δανείζει τα φωνητικά της στην αναμφισβήτητα πιο βασισμένη στη ροκ εκδοχή του τραγουδιού.

Σε μια δήλωση που κυκλοφόρησε στο Twitter μετά την κυκλοφορία του κομματιού, η Parton είπε: «Όταν άκουσα το “Wrecking Ball” σχεδόν έκλαψα στο αυτοκίνητό μου. Όταν ξεκίνησε στο ρεφρέν, με χτύπησε σαν ναυάγιο!» «Σκέφτηκα πόσο σπουδαίο μπορεί να είναι ένα τραγούδι και πόσο σπουδαία μπορεί να είναι η Miley Cyrus; Σκέφτηκα, πρέπει να έχω αυτό το τραγούδι στο ροκ άλμπουμ μου και πρέπει να βάλω τη Miley να το τραγουδήσει μαζί μου! Μου αρέσει και ελπίζω να το κάνει», πρόσθεσε.

Το ντουέτο είχε προηγουμένως ερμηνεύσει το “Wrecking Ball” ως μέρος ενός συνδυασμού με τα “I Will Always Love You” και “Jolene” της Parton, καθώς και το “I Love Rock’n’Roll” της Joan Jett και το “Walking After Midnight” της Patsy Cline, στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι της Miley το 2023.

Το «Rockstar» θα περιλαμβάνει εννέα πρωτότυπα τραγούδια και 21 διασκευές κλασικών ροκ, συμπεριλαμβανομένων των «Purple Rain» του Prince, «(I Can’t Get No) Satisfaction» των Rolling Stones και πολλά άλλα. Η Parton είχε στο παρελθόν μοιραστεί τη διασκευή της στο «Let It Be» των Beatles με τους Paul McCartney, Ringo Starr, Mick Fleetwood και Peter Frampton και 4 Non Blondes «What’s Up?».

Η Parton εξήγησε πρόσφατα γιατί δεν άφησε ποτέ τον Elvis Presley να διασκευάσει την επιτυχία της «I Will Always Love You» παρά την αγάπη του Presley για το τραγούδι. Εξηγώντας ότι η άρνησή της οφειλόταν σε σύγκρουση με τον μάνατζερ του Presley, Tom Parker, η Parton είπε: «Ο Έλβις το λάτρεψε. Μίλησα με την Πρισίλα πριν από λίγο καιρό – είπε: «Ο Έλβις μου το τραγούδησε όταν ήμασταν στα σκαλιά του δικαστηρίου αφού χωρίσαμε».