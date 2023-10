Η Olivia Rodrigo θα κυκλοφορήσει τέσσερα bonus τραγούδια στο «Guts» σε ειδικό βινύλιο για το Black Friday

Tο βράδυ της 18ης Οκτωβρίου, η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός πήγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί ότι το επερχόμενο ειδικό βινύλιο της για τους εορτασμούς της Black Friday’s Day’s Record Store το οποίο θα περιλαμβάνει τέσσερα «μυστικά κομμάτια» που δεν είναι διαθέσιμα στις πλατφόρμες ροής.

Προηγουμένως, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τέσσερις παραλλαγές του LP της «Guts», καθεμία από τις οποίες περιλάμβανε ένα «μυστικό» κομμάτι. Η παραλλαγή της Black Friday του βινυλίου θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά και τα τέσσερα bonus κομμάτια σε έναν δίσκο.

Για την κυκλοφορία του “Guts: The Secret Tracks”, η Rodrigo συνεργάστηκε με την Third Man Records του Jack White για να πιέσει τα τέσσερα τραγούδια, με τίτλο “Obsessed”, “Scared of My Guitar”, “Stranger” και “Girl I’ve Always”.

Το ‘Guts: The Secret Tracks’ θα είναι διαθέσιμο σε περιορισμένη ποσότητα στις 24 Νοεμβρίου.

Το δεύτερο άλμπουμ της Rodrigo «Guts» απέσπασε μια λαμπερή κριτική πέντε αστέρων από τη Sophie Williams, η οποία έγραψε για το NME: «Το «Guts» δεν είναι απλώς μεταβατικό με τη μουσική έννοια. Σηματοδοτεί το τέλος των εφηβικών χρόνων της Rodrigo, μια στιγμή που έχει βαρύτητα δεδομένου ότι πρόσφατα είπε σε μια δήλωση ότι ένιωθε ότι μεγάλωσε «10 χρόνια» μεταξύ 18 και 20 ετών.

Η Williams πρόσθεσε: «Εδώ, προσφέρει ωμή αυτοανάλυση, ενώ στοχάζεται σε ευρύτερες πολιτισμικές ιδέες απόδοσης και καταπίνει το θυμό προκειμένου να συμμορφωθεί με τις επιθυμίες και τις ανάγκες των άλλων. Λειτουργεί ως επίδειξη πραγματικής δύναμης, εμβέλειας και ευελιξίας – όλα αυτά που διαθέτει η Rodrigo σε αφθονία».