Οι PNAU και οι Empire Of The Sun κυκλοφορούν το νέο hit «AEIOU»

Στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής, λίγα ονόματα στέκονται τόσο ψηλά όσο οι PNAU και οι Empire of the Sun. Αυτοί οι δύο Αυστραλοί μουσικοί γίγαντες έχουν διαμορφώσει την παγκόσμια μουσική σκηνή με τις κορυφαίες επιτυχίες τους για σχεδόν δύο δεκαετίες. Η πρωτοποριακή συνεργασία τους, «AEIOU», με την αδιαμφισβήτητη φωνή του Luke Steele των Empire of the Sun, σε συνδυασμό με τον χαρακτηριστικό ήχο της πίστας χορού των PNAU, σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή. Συγκεκριμένα, είναι η πρώτη νέα μουσική από το Empire of the Sun εδώ και επτά χρόνια και συμπίπτει με την ανακοίνωση των PNAU για το επερχόμενο έκτο στούντιο άλμπουμ τους, “Hyperbolic”, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2024.

Οι PNAU (Nick Littlemore, Peter Mayes, Sam Littlemore) και το Empire of the Sun (Nick Littlemore, Luke Steele) συνυπήρξαν ως ξεχωριστές οντότητες, καθοδηγούμενες και οι δύο από το δημιουργικό χέρι του Nick Littlemore. Ωστόσο, ποτέ δεν έχουν συγχωνεύσει επίσημα τα ταλέντα τους μέχρι τώρα. Ο Nick Littlemore μοιράζεται ότι το “AEIOU” είναι ένας ονειρεμένος δίσκος που δημιουργούσε χρόνια και η αναμονή άξιζε τον κόπο. Ο Luke Steele προσθέτει ένα στρώμα βάθους στο νόημα του τραγουδιού, σημειώνοντας ότι το “AEIOU” έχει να κάνει με τη διατήρηση της αγνότητας μέσα μας, παρόμοια με τον Garden of Eden, ενάντια στις διαφθαρτικές επιρροές του κόσμου.

Η κυκλοφορία του “AEIOU” συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο κινουμένων σχεδίων που δημιουργήθηκε από τα MELT Studios, την ίδια ομάδα πίσω από τα πρόσφατα σινγκλ των PNAU όπως το “You Know What I Need” με τον Troye Sivan και το “Stars” με τους Bebe Rexha και Ozuna. Το βίντεο παρουσιάζει τον Nick Littlemore και τον Luke Steele ως ψηφιακά avatars που ξεκινούν μια διαγαλαξιακή περιπέτεια, συνδυάζοντας την ανθρώπινη δημιουργικότητα, την καταγραφή κίνησης με τεχνητή νοημοσύνη, τα τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια και το Stable Diffusion. Το αποτέλεσμα είναι ένα οπτικό και ακουστικό ταξίδι που αποτελεί την επιτομή της συνεργασίας μεταξύ των PNAU και των Empire of the Sun.