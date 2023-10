Η PinkPantheress ανακοινώνει το ντεμπούτο άλμπουμ «Heaven Knows»

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου, το «Heaven Knows» αποκαλύπτει τον εσωτερικό αυτοστοχασμό καθώς η τραγουδίστρια εξερευνά διάφορους τύπους σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων ρομαντικών, παρακοινωνικών, υλιστικών αναζητήσεων, θλίψης και εύρεσης ικανοποίησης μέσα στη μοναξιά.

Το άλμπουμ γράφτηκε και παρήχθη από την PinkPantheress και συνεργάτες όπως οι Greg Kurstin, Mura Masa, Danny L Harle, Count Baldor, Phil και Cash Cobain μεταξύ άλλων.

Μιλώντας για το LP σε ένα δελτίο τύπου, η τραγουδίστρια είπε: «Ο δίσκος αφορά τη θλίψη για μια απώλεια, αλλά το να είσαι σε ειρήνη με τον εαυτό σου στη μοναξιά σου. Ταξιδεύω από την κόλαση στο καθαρτήριο, αλλά είμαι εντάξει με το να είμαι εκεί».

Το «Heaven Knows» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου μέσω της Warner. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε επίσης το δεύτερο σινγκλ του άλμπουμ «Capable of Love». Το κομμάτι ακολουθεί την προηγούμενη κυκλοφορία της, «Mosquito».

Μιλώντας για το κομμάτι, η PinkPantheress είπε: «Είμαι περισσότερο από έκπληκτος και ενθουσιασμένος που μπορώ να κυκλοφορήσω ίσως το πιο πολυαναμενόμενο αγαπημένο από όλα τα κομμάτια μου. Αυτό το τραγούδι κινείται σε ένα είδος που πάντα ήθελα να δοκιμάσω και είμαι χαρούμενος που ξεκινώ εδώ».

Μια περιοδεία για το «Capable of Love» πρόκειται επίσης να ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ. Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 20 Φεβρουαρίου 2024 στο 3Olympia του Δουβλίνου και στη συνέχεια θα δει τον τραγουδιστή να κάνει στάσεις στο Μάντσεστερ, το Λονδίνο, την Ολλανδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Η προπώληση θα ξεκινήσει στις 17 Οκτωβρίου στις 10 π.μ. και θα είναι διαθέσιμη για τους θαυμαστές που θα προπαραγγείλουν το LP από το επίσημο διαδικτυακό κατάστημα της PinkPantheress έως τις 3 μ.μ. BST στις 16 Οκτωβρίου. Η γενική πώληση θα ξεκινήσει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στις 10 π.μ. Επισκεφτείτε εδώ για εισιτήρια και δείτε τις πλήρεις ημερομηνίες παρακάτω.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

20 – Dublin, 3Olympia

22 – Manchester, O2 Ritz

23 – London, Alexandra Palace

27 – Amsterdam, Paradiso

28 – Paris, Élysée Montmartre

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

1 – Berlin, Huxleys

Η τραγουδίστρια πρόσφατα ανέβηκε στο remix στο δημοφιλές κομμάτι του συναδέλφου της ποπ σταρ Troye Sivan, “Rush” μαζί με το Hyunjin των Stray Kids. Έριξε επίσης το τραγούδι εμπνευσμένο από τους Drum’n’Bass, “Turn Your Phone Off”, με το Destroy Lonely και εμφανίστηκε στο “Way Back” με τη βοήθεια της Trippie Redd από το τελευταίο άλμπουμ του Skrillex “Don’t Get Too Close”.

Σε άλλες ειδήσεις, η PinkPantheress θα είναι ένα από τα support acts στην επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία της Olivia Rodrigo «Guts».

Αυτή, ο Chappell Roan και οι The Breeders θα υποστηρίξουν το αστέρι του «good 4 u» στις ΗΠΑ, ενώ η Remi Wolf πρόκειται να ανοίξει για την τραγουδίστρια ενώ θα κάνει περιοδείες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.