Ο Sam Smith μοιράστηκε ένα απόσπασμα τραγουδιού και οι θαυμαστές πιστεύουν ότι είναι μια νέα συνεργασία με την Charli XCX

Οι θαυμαστές του Sam Smith έμειναν να τσακώνονται την Τετάρτη (11 Οκτωβρίου) όταν ο τραγουδιστής μοιράστηκε ένα απόσπασμα από ένα νέο τραγούδι που φαίνεται να είναι μια συνεργασία με την pop τραγουδίστρια Charli XCX.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram τους, ο Smith μοιράστηκε ένα νέο τραγούδι με ένα βίντεο που συγχρονίζει τα χείλη στο δρόμο. Ντυμένος με ένα δομημένο ασπρόμαυρο πουλόβερ και μια άσπρη φούστα, ο Smith περπάτησε σε ένα δρομάκι στην Οσάκα της Ιαπωνίας, τραγουδώντας πάνω από ένα αστραφτερό dance-pop κομμάτι. «I knew the night that I met you/ Underneath the New York City lights,” he sang. “Baby, don’t matter what I do/ There’s an angel standing by my side.».

Οι ακροατές παρατήρησαν γρήγορα την εντυπωσιακή ομοιότητα μεταξύ του στίχου του Smith και ενός κομματιού που ανακοίνωσε η Charli XCX στις 6 Οκτωβρίου, στο οποίο ο Smith απάντησε με ένα emojis με πλάγια μάτια. Με τίτλο «In the City», το επερχόμενο τραγούδι της Charli έχει σχεδόν ίδιο ρυθμό και μελωδία με τον στίχο του Smith που μοιράστηκε μέσω του Instagram. Επιπλέον, η λεζάντα του Smith για το κλιπ ήταν απλώς τρία emoji στον ορίζοντα της πόλης, που προφανώς έδειχναν τον τίτλο του επερχόμενου single της Charli.

Το Billboard απευθύνθηκε σε αντιπροσώπους τόσο του Smith όσο και του Charli για επιβεβαίωση.

Οι θαυμαστές του ζευγαριού επεσήμαναν επίσης ένα πρόσφατο καμέο που έκανε ο Smith στο βίντεο της Charli XCX για το “Speed ​​Drive” από το soundtrack της Barbie ως πιθανό teaser για τη δουλειά τους μαζί. Στο βίντεο, ο Smith διακόπτει την Charli στο μέσο του στίχου με μια βιντεοκλήση, ρωτώντας της αν είχε την ευκαιρία να «ακούσει τη μίξη». Όταν η Charli απαντά ότι είναι στα γυρίσματα για ένα μουσικό βίντεο, ο Smith ζητά συγγνώμη, αλλά της υπενθυμίζει να την ακούσει όταν της δοθεί η ευκαιρία.

