Ο Jung Kook και ο Jack Harlow συνεργάζονται για το νέο single «3D»

Παρόλο που το κομμάτι «Seven» με τη βοήθεια της Latto εξακολουθεί να κυριαρχεί στα μουσικά chart σε όλο τον κόσμο, ο Jung Kook έχει ήδη τα μάτια του στραμμένα στην επόμενη μεγάλη επιτυχία του. Την Παρασκευή (28 Σεπτεμβρίου), το μέλος των BTS κυκλοφόρησε το “3D”, μια ολοκαίνουργια συνεργασία με τον υποψήφιο για Grammy ράπερ “First Class” Jack Harlow.

Πάνω από ένα funky instrumental που παραπέμπει στο «Señorita» του Justin Timberlake, ο Jung Kook κράζει «I wanna see it / In motion, in 3D». Οι υποβλητικοί στίχοι του τραγουδιού το κάνουν έξυπνη συνέχεια του αποπνικτικού “Seven”, στο οποίο τραγουδά, “You know night after night / I’ll be f—n’ you right”.

Σε ένα επίσημο σημείωμα στο Weverse, η BIGHIT Music αποκάλυψε: «Το δεύτερο σόλο σινγκλ του Jung Kook, «3D (feat. Jack Harlow),» είναι ένα κομμάτι pop-R&B με έξυπνες εκφράσεις συναισθημάτων προς έναν ακατόρθωτο άνθρωπο από την οπτική γωνία του πρώτου και του δεύτερου και τρίτες διαστάσεις.”

Το νέο τραγούδι σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία μεταξύ του Jung Kook και του Jack Harlow, αλλά δεν είναι η πρώτη μουσική κυκλοφορία της χρονιάς για κανέναν καλλιτέχνη. Ως μέρος του BTS, ο Jung Kook άρπαξε ένα επιπλέον Billboard Hot 100 με το “Take Two” (Νο. 48), το οποίο κυκλοφόρησε το γκρουπ ως μέρος των εορτασμών επετείου 10 χρόνων. Οι K-pop phenoms κυκλοφόρησαν επίσης το “The Planet”, ένα πρωτότυπο τραγούδι για το soundtrack των Bastions.

Τον Απρίλιο, ο Jack Harlow άφησε το Jackman, έναν εντελώς σόλο δίσκο 10 κομματιών που φιλοξενούσε το σινγκλ “They Don’t Know It”, το οποίο έφτασε στο Νο. 54 στο Hot 100. Ο Jackman έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 8 του Billboard 200 , που έγινε ο τρίτος συνεχόμενος τίτλος των top 10 του Harlow στο chart. Ο ράπερ “What’s Poppin” ετοιμάζεται αυτήν τη στιγμή να ξεκινήσει την 3η ετήσια περιοδεία του No Place Like Home – μια σειρά έξι παραστάσεων στην πολιτεία καταγωγής του, το Κεντάκι.