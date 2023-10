Το «Autumn Variations» του Ed Sheeran είναι έτοιμο για το νούμερο 1 στο επίσημο άλμπουμ Chart

Το τελευταίο άλμπουμ του Ed Sheeran «Autumn Variations» βρίσκεται στην πρώτη θέση στο επίσημο άλμπουμ chart.Ο Ed Sheeran, η βρετανική μουσική αίσθηση, πρόκειται να κυριαρχήσει στα charts για άλλη μια φορά με το τελευταίο του άλμπουμ, “Autumn Variations.” πάνω από 2:1.

Αυτό σηματοδοτεί το έβδομο στούντιο άλμπουμ του Ed Sheeran και τη δεύτερη κυκλοφορία του για τη χρονιά, μετά το επιτυχημένο «Subtract». Το «Autumn Variations» δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Aaron Dessner, γνωστό για τη δουλειά του με καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift και οι The National. Εάν διεκδικήσει την πρώτη θέση, θα συνεχίσει το εντυπωσιακό σερί του Ed Sheeran να έχει κάθε στούντιο άλμπουμ του στο Νούμερο 1 στο Official Albums Chart, προσθέτοντας στη λίστα του με τους κορυφαίους του chart που περιλαμβάνει τα «+», «x», « ÷», «Όχι. 6 Σχέδιο Συνεργασιών,» «=,» και «–.»

Ο Steven Wilson, γνωστός για τη σχέση του με το Porcupine Tree, αναμένεται να εξασφαλίσει τη θέση Νούμερο 2 με το «The Harmony Codex», το σόλο εγχείρημά του. Αυτό το επίτευγμα θα σήμανε το σόλο άλμπουμ του με τα υψηλότερα charts μέχρι σήμερα, ξεπερνώντας τους προηγούμενους δίσκους του στο Top 10, «To The Bone» (2017) και «The Future Bites» (2021).

Η Jorja Smith, μια καλλιτέχνιδα R&B από τα West Midlands, στοχεύει για το τρίτο άλμπουμ της στο Top 10 με το «Falling Or Flying», αναδεικνύοντας το ρευστό στυλ της. Παράλληλα, το ροκ συγκρότημα Black Stone Cherry από το Κεντάκι επιστρέφει με το «Screamin» At The Sky, το πρώτο τους Top 10 LP εδώ και πέντε χρόνια.

Σε μια συναρπαστική εξέλιξη, το βρετανικό τρίο synthwave Gunship είναι έτοιμο να εξασφαλίσει το πρώτο τους άλμπουμ στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου με το «Unicorn» μια ειδική έκδοση βινυλίου που γιορτάζει την επερχόμενη δέκατη επέτειό της.

Το Soul icon Beverly Knight είναι μια πιθανή υποψήφια για να ολοκληρώσει το Top 10, με το “The Fifth Chapter”, το οποίο θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το πρώτο της άλμπουμ στο Top 10 από το 2016.

Πέρα από το Top 10, το άλμπουμ ορόσημο των Green Day «Dookie» προσβλέπει σε μια επανεισδοχή στο Number 11, που συμπίπτει με την 30ή επέτειό του. Αρχικά κορυφώθηκε στο Νούμερο 13 στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επέτειος έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για αυτό το κλασικό ποπ-πανκ.

Η επανέκδοση του LP της Toyah το 1982, «The Changeling», μπορεί επίσης να αναβιώσει στα τσαρτ, 41 χρόνια μετά το αρχικό του ντεμπούτο. Το επιδραστικό ντεμπούτο άλμπουμ του Haim, «Days Are Gone», θα μπορούσε να γνωρίσει μια αναβίωση καθώς οι θαυμαστές γιορτάζουν τη δέκατη επέτειο από την άφιξη της αδελφής τριάδας των ΗΠΑ στη μουσική σκηνή.

Το ομότιτλο ντεμπούτο άλμπουμ του 1975 θα μπορούσε να κάνει μια επιστροφή, που προβλέπεται να φτάσει στο Νούμερο 25. Το «LUNA» της Anna Lapwood αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο Νούμερο 26, ενώ το «Cousin» του Wilco κατευθύνεται προς το Νούμερο 29.

Πιο κάτω στο chart, αναμένονται νέες συμμετοχές, όπως το “Metallic Spheres In Colour” των Orb & David Gilmour (31), το “Space Ritual” του Hawkwind (32) και το ντεμπούτο άλμπουμ της εκπροσώπου της Βρετανίας στη Eurovision το 2023, Mae Muller, “Sorry I’m Late”. (33).

Τέλος, το ντεμπούτο άλμπουμ του Andrew Cushin, «Waiting For The Rain», έχει μεγάλες πιθανότητες να μπει στο Top 40 των Επισήμων άλμπουμ, με την υποστήριξη του πρώην μέλους των One Direction, Louis Tomlinson.

Συνοψίζοντας, το «Autumn Variations» του Ed Sheeran βρίσκεται σε καλό δρόμο για να εξασφαλίσει την Νο.1 θέση στο Official Albums Chart, συνεχίζοντας την αξιοσημείωτη σειρά του από άλμπουμ που κορυφαίων chart. Ο διαγωνισμός, συμπεριλαμβανομένων των Steven Wilson, Jorja Smith και Black Stone Cherry, διεκδικεί επίσης τις κορυφαίες θέσεις, υποσχόμενος μια συναρπαστική εβδομάδα στα μουσικά charts.