Το «Tension» της Kylie Minogue φτάνει στο Νο. 1 στα U.K Charts

Η Kylie Minogue δεν μπορεί να σταματήσει στον αγώνα στα chart του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς το Tension (μέσω BMG) ανεβαίνει στο Νο. 1.

Η «πριγκίπισσα της ποπ» της Αυστραλίας κατέχει έναν ένατο ηγέτη με το νέο της single Tension, το οποίο κερδίζει 53.000 πωλήσεις τσαρτ την πρώτη της εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων πωλήσεων βινυλίου στην αγορά), για να ξεπεράσει τις πωλήσεις των υπολοίπων των κορυφαίων 5 μαζί, αναφέρει η εταιρεία Official Charts.

To album «Tension» περιλαμβάνει το κορυφαίο 10 σινγκλ του Ηνωμένου Βασιλείου «Padam Padam» και είναι το 16ο στούντιο άλμπουμ της Kylie. To Tension ενώνεται με τα προηγούμενα κομμάτια της Minogue που βρέθηκαν στα U.K Charts, τα οποία περιλαμβάνουν το ντεμπούτο του 1988, Kylie, το 1989 Enjoy Yourself, το 1992’s Greatest Hits, το 2001’s Fever, το 2010’s Aphrodite, το 2018’s Golden, το 2018’s Golden, το 2018’s Step2’s Definitive’s The Times 2019’s. Με αυτό το κατόρθωμα, η Kylie ανεβαίνει επίπεδο μαζί με τον Bob Dylan και τους Coldplay στη λίστα των καλλιτεχνών με τα περισσότερα Νο. 1 άλμπουμ στο Επίσημο Chart, με εννέα το καθένα.

Οι μόνες γυναίκες σόλο καλλιτέχνες μπροστά από την Kylie στη λίστα όλων των εποχών είναι η Taylor Swift (με 10) και η Madonna (12).

Παράλληλα, ηγέτης στα charts ήταν η Olivia Rodrigo με το Guts (Geffen) το οποίο τώρα βρίσκεται στο Νο. 2 στο Official Albums Chart του Ηνωμένου Βασιλείου, που δημοσιεύτηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, και τα Highlights της καριέρας του Weeknd (Republic Records/XO) παραμένουν αμετάβλητα στο Νο. 3, στο 13ο εβδομάδα στην έρευνα.

Οι εγχώριοι σταρ της hip-hop Headie One και K-Trap υποκλίνονται στο Νο. 4 με το πρώτο τους συνεργατικό άλμπουμ, Strength to Strength (via One Thousand8). Είναι η τρίτη εμφάνιση του Headie One (πραγματικό όνομα: Irving Ampofo Adjei) στο top 5 μετά το Music x Road του 2019 (Νο. 5 κορυφή) και το 2020 που ήταν στην κορυφή των charts EDNA, ενώ ο K-Trap (πραγματικό όνομα Devonte Kasi Martin Perkins) σημειώνει κορύφωση στην καριέρα του, ξεπερνώντας το The Last Whip II του 2022, το οποίο έφτασε στο Νο. 12.

Η Doja Cat καταλαμβάνει την τρίτη της εμφάνιση στα 40 καλύτερα με το Scarlet (Ministry of Sound), νέα στο Νο. 5. Οι προηγούμενες εμφανίσεις της Doja στο εθνικό chart άλμπουμ περιελάμβαναν το Planet Her (Νο. 3) του 2021 και το Hot Pink του 2019 (Νο. 38).

Τέλος, ο καλλιτέχνης Bakar, γεννημένος στο Βόρειο Λονδίνο, (πραγματικό όνομα: Abubakar Baker Shariff-Farr) κερδίζει την καλύτερη καριέρα με το Nobody’s Home (Black Butter), νέο στο Νο. 15, ενώ οι θρύλοι του Σκωτσέζου εναλλακτικού ροκ Teenage Fanclub μπαίνουν στο 10ο top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου. άλμπουμ με το Nothing Lasts Forever (Pema), με το νέο στο Νο. 30.