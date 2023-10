Το «Slime You Out» των Drake & SZA κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100

Το «Slime You Out» του Drake, με τη συμμετοχή του SZA, φτάνει στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 τραγουδιών.

Η συνεργασία, από το άλμπουμ του Drake For All the Dogs, που αναμένεται στις 6 Οκτωβρίου, είναι ο 12ος κορυφαίος των Hot 100 του Drake, ισοβαθμώντας τον στην πέμπτη θέση στην ιστορία της λίστας και τη δεύτερη της SZA.

Η SZA ανεβαίνει επίσης στο νέο Νο. 3 Hot 100 ψηλά με το δικό της single “Snooze”, ενισχυμένο από ένα νέο remix με τον Justin Bieber. Επιπλέον, η διασκευή του Luke Combs στο “Fast Car” της Tracy Chapman, στο Νο. 4 στο Hot 100, φτάνει στο Νο. 1 στο τσαρτ Hot Country Songs για πρώτη φορά, μετά από μια μακρά αναμονή παρκαρισμένη στη δεύτερη θέση.

Το Hot 100 συνδυάζει ροή όλων των ειδών στις ΗΠΑ (επίσημο ήχο και επίσημο βίντεο), ραδιοφωνική εκπομπή και δεδομένα πωλήσεων, το τελευταίο μετρικό που αντικατοπτρίζει αγορές φυσικών σινγκλ και ψηφιακών κομματιών από καταστήματα λιανικής ψηφιακής μουσικής πλήρους εξυπηρέτησης. Οι πωλήσεις ψηφιακών σινγκλ από ιστότοπους απευθείας σε καταναλωτές (D2C) εξαιρούνται από τους υπολογισμούς των γραφημάτων. Ακολουθεί μια ματιά στη στέψη του “Slime You Out”, του 1.156ου single που βρίσκεται στην κορυφή του Hot 100 στην 65χρονη ιστορία του chart και του 71ου που έκανε το ντεμπούτο στο Νο. 1.

Streams, sales & airplay: Κυκλοφόρησε 15 Σεπτεμβρίου στις 12 μ.μ. ET στην OVO Sound/Republic Records, το “Slime You Out” συγκέντρωσε 32,6 εκατομμύρια ροές και 5,2 εκατομμύρια εντυπώσεις κοινού ραδιοφώνου και πούλησε 2.000 λήψεις την εβδομάδα παρακολούθησης που έληξε στις 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Luminate.

Το single κάνει επίσης ντεμπούτο στο Νο. 1 στο Streaming Songs chart και στο Νο. 29 στις πωλήσεις ψηφιακών τραγουδιών. 12ο Hot 100 Νο. 1 του Drake: Ο Drake κατακτά το 12ο Hot 100 Νο. 1. Είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος ηγέτης– και κινείται σε ένα από τα όρια του Michael Jackson για τους περισσότερους σόλο άντρες.

Το όγδοο ντεμπούτο του Drake στο ρεκόρ Νο. 1: Το “Slime You Out” είναι το όγδοο τραγούδι του Drake που κάνει το ντεμπούτο του στο Νο. 1 στο Hot 100. Στο παρελθόν ξεκίνησε στην κορυφή με τα “Jimmy Cooks”, “Wait for U”, ” Way 2 Sexy, “What’s Next”, “Toosie Slide”, “Nice for What” και “God’s Plan”.

Το ‘Slime’ επίσης Νο. 1 στα τσαρτ Streaming Songs, R&B/hip-hop: Καθώς το “Slime You Out” στέφει ταυτόχρονα το τσαρτ Streaming Songs, ο Drake προσθέτει το 18ο Νο. 1 με την επέκταση του ρεκόρ του. Ο Bieber και η Swift κατατάσσονται στη συνέχεια με έξι . Η SZA κατακτά το δεύτερο Νο. 1 της, αφού το “Kill Bill” βασίλεψε για τέσσερις εβδομάδες.

Το “Slime You Out” κυκλοφορεί επίσης στην κορυφή των τσαρτ Hot R&B/Hip-Hop Songs και Hot R&B Songs, τα οποία χρησιμοποιούν την ίδια πολυμετρική μεθοδολογία με το Hot 100. Ο Drake διεκδικεί το 29ο Hot R&B/Hip-Hop Songs No. 1, αποστασιοποιημένος περαιτέρω από τους θρύλους Aretha Franklin και Stevie Wonder, ο καθένας με 20. Η SZA κατακτά το τρίτο της Hot R&B/Hip-Hop τραγούδι Νο. 1, αφού το “Kill Bill” κυβέρνησε για ένα ρεκόρ 21 εβδομάδων από τον περασμένο Δεκέμβριο και το “I Το Hate U» ηγήθηκε για μια εβδομάδα το 2021.