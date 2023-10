Ο Bad Bunny κυκλοφόρησε το νέο reggaeton κομμάτι «Un Preview»

Το νέο τραγούδι του Bad Bunny είναι επίσημα διαθέσιμο. Στο νέο του reggaetón banger «Un Preview» — που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα (25 Σεπτεμβρίου) — ο Πορτορικανός σούπερ σταρ είναι πληγωμένος, τραγουδώντας για ένα κορίτσι που τον έχει με τα μούτρα. «Baby, I’m no longer scared of tasting you and falling in love again … we’re crazy at the club, I get closer to you dancing, and I kiss your neck, with you, I’ll deal with fire».

Στην αρχή του μουσικού βίντεο, το οποίο έχει καουμπόικη αισθητική, ο Bunny εξηγεί ότι αυτό το τραγούδι, όπως υποδηλώνει το όνομά του, είναι απλώς μια προεπισκόπηση του τι πρόκειται να ακολουθήσει. «Ven acá», αρχίζει. «Θα σας δώσω μια προεπισκόπηση του τι θα ακολουθήσει». Επέκτασε σε αυτό το μήνυμα στο κανάλι του στο WhatsApp όπου έγραψε: «Αυτό είναι ίσως το τελευταίο τραγούδι που κυκλοφορώ φέτος. Είναι μια μικρή προεπισκόπηση του τι πρόκειται να γίνει τον επόμενο χρόνο».

Ο hitmaker επιβεβαίωσε επίσημα την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου του τραγουδιού την Κυριακή, όταν δημοσίευσε ένα απόσπασμα 17 δευτερολέπτων και έγραψε στα ισπανικά: «Σε περίπτωση που σας αρέσει και σας ενδιαφέρει να μάθετε, [το τραγούδι] θα κυκλοφορήσει αύριο Δευτέρα στις 8 μ.μ. ώρα Πουέρτο Ρίκο».

Το “Un Preview”, σε παραγωγή των Tainy και La Paciencia, έρχεται μετά το “Where She Goes” του Bunny, το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο. Το beat εμπνευσμένο από το Jersey Club (ένα υβρίδιο house και hip-hop) έφτασε στο Νο. 1 στα charts του Billboard Global 200 και του Latin Airplay.

Νωρίτερα φέτος, ο Bunny συνεργάστηκε επίσης με το Grupo Frontera στο “un x100to”, το οποίο σηματοδότησε την πρώτη του φορά που βυθίζει τα δάχτυλα των ποδιών του στο βασίλειο norteño-cumbia. Το τραγούδι κέρδισε το Frontera το υψηλότερο ντεμπούτο του στο τσαρτ Hot Latin Songs του Billboard, φτάνοντας στο Νο. 3 στην κατάταξη της 29ης Απριλίου και αργότερα στο Νο. 1 τόσο στο Latin Airplay chart όσο και στο Billboard Global Excl.

Ο Bad Bunny είναι 15 φορές φιναλίστ στα Billboard Latin Music Awards 2023, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου. Είναι υποψήφιος για καλλιτέχνης της χρονιάς, περιοδεία της χρονιάς, Global 200 Latin καλλιτέχνης της χρονιάς και Παγκόσμιο 200 λατινικό τραγούδι της χρονιάς για το “Titi Me Preguntó”.