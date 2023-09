Η Beyoncé ανέβασε στην σκήνη την Megan Thee Stallion για να ερμηνεύσουν μαζί το «Savage»

Το ζευγάρι σούπερ σταρ των ιθαγενών από το Τέξας κέρασε το τυχερό πλήθος του Χιούστον με την ερμηνεία της συνεργασία τους “Savage” στο NRG Stadium το βράδυ του Σαββάτου (23 Σεπτεμβρίου). Η Bey έβαλε για πρώτη φορά το twist της στο κομμάτι το 2020, όταν το remix του “Savage” έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100.

Το βράδυ του Σαββάτου, η Megan εξέπληξε το κοινό του γηπέδου ως ειδική καλεσμένη. «I’m that b—-. Been that b—-, still that b—-. Will forever be that b—-”», είπε καθώς έφτασε στη σκηνή της Beyoncé. «What’s up, Houston;»

Η Megan Thee Stallion είχε αρχικά προγραμματιστεί να παίξει το Global Citizen Festival της Νέας Υόρκης στις 23 Σεπτεμβρίου. Νωρίτερα αυτό το μήνα, το φεστιβάλ, που έλαβε χώρα στο Central Park το Σάββατο, ανακοίνωσε ότι η ράπερ «δεν ήταν πλέον διαθέσιμη για παράσταση», αναφέροντας «μια απρόβλεπτη σύγκρουση προγραμματισμού».

Δείτε παρακάτω ένα βίντεο με την παράσταση «Savage» της Beyoncé και της Megan Thee Stallion.