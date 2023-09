O V των BTS κυκλοφόρησε το ονειρικό μουσικό βίντεο «For Us»

Ο τραγουδιστής V των BTS κυκλοφόρησε ένα οπτικό για το τραγούδι του «For Us», ένα κομμάτι από το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του «Layover». Στις 16 Σεπτεμβρίου, ο τραγουδιστής της K-pop αποκάλυψε το μουσικό βίντεο για το «For Us», το τελευταίο κομμάτι από το ντεμπούτο άλμπουμ του «Layover» για να έχει οπτική επεξεργασία.

Η νέα οπτική περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό outtakes και πλάνα από τα παρασκήνια από τα προηγούμενα μουσικά βίντεο του δίσκου. «You went from my home to / It was nice to know you / And it breaks my heart / That we gave it our best shot», τραγουδάει ο V των BTS στο ρεφρέν.

Πριν από την κυκλοφορία του «Layover», ο V έβγαλε μουσικά βίντεο για τα κομμάτια «Rainy Days» και «Love Me Again» πριν από την κυκλοφορία. Αργότερα αποκάλυψε οπτικά για τα «Slow Dancing» και «Blue» για να συνοδεύσουν την κυκλοφορία.

Σε μια κριτική τεσσάρων αστέρων για το «Layover», ο Rhian Daly του NME έγραψε ότι «η συμβατότητα του V με την επιλεγμένη παλέτα του κάνει μαγική, ο δίσκος στάζει αμέσως εκλεπτυσμένο».

Την περασμένη εβδομάδα, ο V έγινε επίσης ο πρώτος καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο «Tiny Desk Korea», την πρώτη διεθνή τηλεοπτική έκδοση της σειράς «Tiny Desk» του NPR. Ο V ερμήνευσε τα «Love Me Again», «Slow Dancing» και «For Us» στην παράσταση.

«Έχω γεμίσει [«Layover»] με τραγούδια που προκαλούν μια αίσθηση φευγαλέα ηρεμίας, σαν να περνούν αβίαστα και να προσφέρουν μια χαλαρωτική παύση», είπε για τον δίσκο. “Το άλμπουμ μου μοιάζει πολύ, γι’ αυτό δείξτε πολύ ενδιαφέρον.”

Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, ο Jungkook των BTS αποκάλυψε ότι του «λείπει» η εμφάνιση με το γκρουπ, ειδικά αφού έκανε το σόλο ντεμπούτο του με το «Seven» νωρίτερα φέτος. «Απλώς σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι στη σκηνή με όλα τα μέλη μας ή θέλω να κάνω παρέα μαζί τους στην αίθουσα αναμονής», πρόσθεσε.