Between Songs. Το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της, το οποίο διαρκεί 45 λεπτά και περιλαμβάνει συνεργασίες και έρχεται δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο της στο EP Life Support.

«Sobbing crying don’t talk to me #SBSoutnow», ανάρτησε η 24χρονη μουσικός στο X (Twitter το πρωί (15 Σεπτεμβρίου) καθώς κυκλοφόρησε το άλμπουμ της με 14 νέα κομμάτια.

«Νιώθοντας ένα συντριπτικό ποσό συναισθημάτων και ευγνωμοσύνης. Θα έχω περισσότερα να πω αύριο, αλλά προς το παρόν καληνύχτα και καλή βραδιά sbs. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξή σας. Silence Between Song – Out Now», είπε.

Η κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ έχει ενθουσιάσει τους θαυμαστές της Beer: «Thank you for making this masterpiece, you’re truly talented and deserved everything good in the world», σχολίασε ένας στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. «Σε αγαπάμε απίστευτα πολύ. Το ταλέντο σου είναι πάντα θαύμα, και αυτό το άλμπουμ είναι απίστευτο. Ελπίζω να είσαι τόσο περήφανη για τον εαυτό σου», σχολίασε ένας άλλος.

Το Silence Between Songs υπόσχεται να δει τον ήχο του αστέρα του YouTube που έγινε καλλιτέχνης να ωριμάζει. Οι κριτικές έχουν ήδη έρθει για το νέο EP, και στο σύνολό τους, φαίνονται σχετικά θετικές, με έναν κριτικό να λέει ότι η Beer, «αποκαλύπτει την ψυχή της» στο νέο της έργο, περιγράφοντάς την ως «μια από τις καλύτερες τραγουδίστριες εκεί έξω».

Στο «Silence Between Songs»,η Beer εμπνεύστηκε από μερικούς από τους αγαπημένους της καλλιτέχνες, όπως οι Lana Del Rey, The Beatles, The Beach Boys και Tame Impala. Η επιρροή τους είναι ξεκάθαρη στο ηχητικό τοπίο του άλμπουμ χωρίς να αφαιρεί τίποτα από τη μοναδικότητα της Beer. Από πολλές απόψεις, το άλμπουμ μοιάζει με μια περιοδεία ηχητικών σε μεγάλο μέρος της μουσικής του περασμένου αιώνα –ένας υπαινιγμός της δεκαετίας του 1930 με μια πινελιά της δεκαετίας του 1970– που περικλείεται στις αξίες παραγωγής του σήμερα. Δίνει στο άλμπουμ ένα καπλαμά διαχρονικότητας: το άκουσμα του μοιάζει σχεδόν με το να απομακρύνεσαι εντελώς από τον χρόνο. Υπάρχει εξοικείωση μαζί με τη συνεχή ανοικείωση, που δίνει στο άλμπουμ μια λαμπρή αλλοκοσμία που συνοψίζεται τέλεια στο μουσικό βίντεο – σε συν-σκηνοθεσία της Beer – για το εναρκτήριο κομμάτι «Spinnin», στο οποίο βρίσκεται εντελώς μόνη σε έναν κόσμο που φαίνεται να σταματά.

Στιχουργικά, το άλμπουμ εξερευνά τα συναισθήματα της ερωτικής αγάπης, καθώς και τη σχέση της με την οικογένειά της. Το τρίτο σινγκλ «Showed Me (How I Fell in Love With You)», το οποίο αποτελεί δείγμα της επιτυχίας του 1968 «You Showed Me» των The Turtles, έχει έναν βαρετό, οργανικό ήχο της δεκαετίας του 1960 με υπνωτικά φωνητικά και όργανα. Η Beer τραγουδά το να ερωτεύεσαι κάποιον σε σημείο εμμονής – «Με κάνει να θέλω να κλαίω όποτε λείπεις» – αλλά και να συνειδητοποιείς ότι η σχέση είναι μονόπλευρη – «Θα είμαι ο ανόητος σου, επιστρέφω κάθε φορά» .

Μιλώντας στη Lana Del Rey στο Interview Magazine τον περασμένο Ιούνιο, η Beer λέει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καλύτερη θέση «ψυχικά και συναισθηματικά» και νιώθει «σίγουρη για τη μουσική της».