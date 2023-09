Η Jehnny Beth κυκλοφόρησε ένα νέο «Live» EP που περιλαμβάνει δύο νέα ακυκλοφόρητα τραγούδια με τίτλο «More Adrenaline» και «Amazing Life». Τα δύο κομμάτια διαθέτουν τα χαρακτηριστικά beats της Beth με το “More Adrenaline” να είναι εκλεκτικό και εκκεντρικό. Στίχους όπως «I’m in my bed/I had an orgasm and I lost my cigarette in my sheets» ακολουθείται από το ύμνο ρεφρέν «More adrenaline / More adrenaline» έτοιμο να ζωντανέψει κάθε πίστα.

Το “Amazing Life” είναι μια μελωδία με πιο αργό ρυθμό που εξακολουθεί να έχει βαρύ ρυθμό. Το κομμάτι ασχολείται με ορισμένα σκληρά θέματα όπως η σεξουαλικότητα. Το τραγούδι μεταμορφώνεται προς το τέλος σε ένα πιο ελπιδοφόρο κομμάτι με την Beth να τραγουδά: «Μην ακούς αυτούς που σου λένε ότι ξέρουν καλύτερα / αυτό θα ήταν μεγάλο λάθος / την ημέρα που θα παραδοθείς». Η κυκλοφορία του «Live» EP της έρχεται πριν από την περιοδεία της στις ΗΠΑ με τους Queens of The Stone Age και το Viagra Boys.

Η ίδια ανακοίνωσε το EP στην επίσημη σελίδα της στο Instagram με τη λεζάντα: «Αυτό το Σαββατοκύριακο η μητέρα μου μου θύμισε ότι όταν ήταν έγκυος μαζί μου έπαιζε στη σκηνή σε μια θεατρική παράσταση με τον μπαμπά μου. Αυτό εξηγεί πολλά χαχα.»

Συνέχισε: «Το Stage είναι το σπίτι για μένα. [Πάντα] ήταν, πάντα θα είναι. Αφού έφτιαξα ξανά μια ζωντανή εκπομπή μετά την πανδημία και ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο για να παίξω τα τραγούδια μου, Μεξικό, Βραζιλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Ισπανία, Γερμανία, Δανία… ήθελα να σας μεταφέρω τη ζωντανή εμπειρία σε δίσκο. Ορίστε λοιπόν: το J.BETH LIVE EP !!! Περιμένετε υψηλή αδρεναλίνη»

Μιλώντας στο NME το 2020, η τραγουδίστρια εξήγησε τη σημασία ενός ζωντανού σόου. «Το στάδιο για μένα είναι όπου μπορώ να ξεπεράσω τα φυσικά όρια, να είμαι στο παρόν και να απορροφηθώ από αυτή τη συνολική ενέργεια», είπε.

Σε άλλες ειδήσεις, η Beth σκέφτηκε πρόσφατα τη συνεργασία με τον Cillian Murphy αφού παρακολούθησε την ερμηνεία του στο Oppenheimer του Christopher Nolan.

Η Beth είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Murphy στο ντεμπούτο σόλο άλμπουμ της, το 2020 “To Love Is To Live”. Συμμετείχε στο κομμάτι/μονόλογό της «A Place Above» και είχε ένα καμέο στο τραγούδι της «I’m The Man» στο οποίο ακούγεται σε φωνή να απαγγέλλει την ομιλία.