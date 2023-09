Η Doja Cat κυκλοφορεί το νέο single «Balut»

«Remember this, girls», ακούγεται η εισαγωγή του τελευταίου νέου κομματιού της Doja Cat. «None of you can be first, but all of you can be next».

Η εισαγωγή — προερχόμενη από τον επαγγελματία παλαιστή Ric Flair — προαναγγέλλει την έναρξη του “Balut”, του τελευταίου τραγουδιού στο επερχόμενο νέο άλμπουμ της σταρ Scarlet και του πιο πρόσφατου σινγκλ της. Το κομμάτι περιλαμβάνει την παραγωγή των Yeti Beats, Roget Chahyed και Kurtis McKenzie. Οι δύο τελευταίοι δημιουργικοί, μαζί με τους Doja και Y2K, έχουν επίσης τίτλους συγγραφής στο χαλαρό κομμάτι ραπ.

Το “Balut” σηματοδοτεί το τέταρτο σινγκλ από το άλμπουμ Scarlet. Η Doja παρουσίασε για πρώτη φορά τον κόσμο του τέταρτου στούντιο άλμπουμ της με το “Attention”, ένα κομμάτι χιπ-χοπ που έκανε το ντεμπούτο του και έφτασε στο Νο. 31 του Billboard Hot 100. Ένα ποπ-ραπ κομμάτι της Dionne Warwick με τίτλο ” Το Paint the Town Red” ακολούθησε σύντομα ως το πρώτο ραδιοφωνικό single του άλμπουμ, φτάνοντας στο Νο. 1 στο Hot 100 αυτή την εβδομάδα (τσαρτ με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2023). Την 1η Σεπτεμβρίου, η Doja κυκλοφόρησε στη συνέχεια το “Demons”, ένα θορυβώδες κομμάτι πανκ-ραπ που περιείχε ένα ανατριχιαστικό μουσικό βίντεο με θέμα τον τρόμο με πρωταγωνίστρια την υποψήφια για Emmy ηθοποιό των Yellowjackets, Christina Ricci.

Η κυκλοφορία του “Balut” έρχεται την ίδια εβδομάδα με την πρωταγωνίστρια παράσταση της Doja το 2023 στα MTV Video Music Awards, στην οποία παρουσίασε ένα συγκλονιστικό συνδυασμό των “Attention”, “Paint the Town Red” και “Demons”. Στην τελετή της Τρίτης το βράδυ (12 Σεπτεμβρίου), το “Attention” κέρδισε το Moonperson για την καλύτερη καλλιτεχνική σκηνοθεσία.

Το Scarlet αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει μια συνοδευτική περιοδεία. Η περιοδεία Scarlet ξεκινά στις 31 Οκτωβρίου στο Chase Center στο Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, με ειδικούς καλεσμένους τους Ice Spice και Doechii.