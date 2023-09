Η Romy μιλά για το θεαματικό σόλο ντεμπούτο της: «Αυτό το άλμπουμ είναι μια πρόσκληση για χορό»

Παρά το γεγονός ότι ήταν συν-επικεφαλής τραγουδιστής και κιθαρίστας στους The xx, ίσως το πιο σημαντικό indie συγκρότημα των τελευταίων 15 ετών, η Romy δεν ήταν σίγουρη για τη δημιουργία ενός σόλο άλμπουμ – τουλάχιστον στην αρχή. Λοιπόν, ευχαριστώ τους θεούς της χορευτικής μουσικής που έκανε, γιατί το LP της «Mid Air» που τροφοδοτείται από έκσταση είναι ένας υπερβατικός θρίαμβος. «Δεν νομίζω ότι ένιωθα ότι μπορούσα να το κάνω, σοφά με αυτοπεποίθηση», δήλωσε. «Και δεν είχα διακαή επιθυμία να έχω όλη την προσοχή πάνω μου».

Όταν οι xx έκαναν την εμφάνισή τους το 2009 με το ντεμπούτο άλμπουμ τους που κέρδισε Mercury Prize «xx», σχεδόν έγινε κλισέ να αποκαλούν το τετράγωνο του Λονδίνου – Romy Madley Croft, Oliver Sim, Jamie “xx” Smith και Baria Qureshi, που έφυγε. Αργότερα εκείνο το έτος – «εσωστρεφής» και «αυτοεξουδετερωμένη». Σήμερα, μιλώντας πάνω από το Zoom από την Ίμπιζα, όπου έχει πετάξει για μια συναυλία με DJ, η Romy δεν είναι η ίδια. Παρόλο που μιλάει απαλά και σε καμία περίπτωση δεν είναι επιδεικτική, είναι επίσης φιλική, με επίγνωση του εαυτού της και πρόθυμη να κάνει μια σύνδεση, ειδικά μέσω της μουσικής.

Όταν το NME αναφέρει το “Get Together”, ένα μεθυστικό στολίδι από το LP της Madonna το 2005 “Confessions On A Dance Floor” – το οποίο η Romy ανέφερε ως επιρροή – απαντά: “Είναι αστείο να το πείτε αυτό γιατί αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι [ από το άλμπουμ]. Έχω αυτό το sampler όπου παίζω κομμάτια από τα δικά μου τραγούδια σε DJ sets και συνειδητοποίησα ότι το “Loud Places” είναι στο ίδιο πλήκτρο με το “Get Together”, έτσι στο All Points East την περασμένη εβδομάδα έπαιξα το “Get Together” με κομμάτια από το “Loud Places” πάνω του, που ήταν απλώς διασκεδαστικό.”

Η Romy παραδέχεται πρόθυμα ότι η προοπτική να ερμηνεύσει το αισιόδοξο σόλο υλικό της με επίκεντρο το κλαμπ ήταν αρχικά τρομακτική. «Μπορώ να σταθώ στη σκηνή και να χορέψω αυτό το τραγούδι των 130 BPM; Ο εσωτερικός μου κριτικός έλεγε όχι», λέει γελώντας. «Αλλά τότε σκέφτηκα: «Είναι ακόμα πολύ νέο για μένα, ειλικρινά. Αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι ότι το αγαπώ και το διασκεδάζω πολύ».

Το «Mid Air» είναι μια άλλη στιγμή πλήρους κύκλου για τη Romy γιατί την βρίσκει να αγκαλιάζει πλήρως την αγάπη της για τη χορευτική μουσική. Όταν η xx έγιναν η αγαπημένη indie στις αρχές της δεκαετίας του 2010, απολάμβανε DJ στα afterparty τους μετά το show μέχρι που ένας καλεσμένος αμφισβήτησε το γούστο της. «Κάποιος με πλησίασε και μου είπε, «‘Are you taking the piss?’”» θυμάται κάπως. «Ήταν να δουν τους The xx να παίζουν, οπότε δεν περίμεναν να ακούσουν αυτή τη μουσική μετά. Και επειδή ήμουν τόσο νέα και το συγκρότημα ήταν τόσο πολύτιμο για μένα, δεν ήθελα να μπλέξω τίποτα. Οπότε πάγωσα και σταμάτησα να κάνω τη DJ» πρόσθεσε η Romy.

Τώρα, περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα, η Romy δεν νιώθει τέτοια ντροπή. Μετά από μια συναυλία στο Manchester’s Warehouse Project πέρυσι, την πλησίασε ένας θαυμαστής που είχε ανταποκριθεί βαθιά στο «Strong», τη συγκλονιστική συνεργασία της ξανά με τον Fred.. που τώρα λειτουργεί ως κεντρικό στοιχείο του «Mid Air». «Είπαν ότι το «Strong» τους θυμίζει τον φίλο τους που πέθανε και τους βοηθούσε να θρηνήσουν», θυμάται η Romy. «Ήταν μια απίστευτα ιδιαίτερη στιγμή. Έλεγα: «Είμαστε σε ένα κλαμπ και έγραψα αυτό το χορευτικό τραγούδι για τη θλίψη και βοηθάει τους ανθρώπους να μιλήσουν γι’ αυτό».

Κατά κάποιο τρόπο, αυτή η αίσθηση της κάθαρσης στην πίστα είναι ο λόγος ύπαρξης του άλμπουμ. «Όταν κάνω DJ, μου αρέσει να νιώθω τον καρδιακό μου ρυθμό να αυξάνεται καθώς οι προόδους της χορδής συνδέονται με τα συναισθήματά μου», λέει η Romy. «Για μένα λοιπόν, αυτό το άλμπουμ είναι μια πρόσκληση να χορέψω και να συνδεθώ με τα συναισθήματά μου – σε μια βραδινή έξοδο με τους φίλους σου ή με διαφορετικό τρόπο, ίσως, όταν ακούς μόνος σου».

Το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ της Romy «Mid Air» κυκλοφόρησε στις 8 Σεπτεμβρίου από τη Young.