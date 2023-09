Ο V των BTS κυκλοφόρησε το συναρπαστικό βίντεο κλιπ για το «Slow Dancing»

Ο τραγουδιστής V των BTS κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του άλμπουμ «Layover» και ένα μουσικό βίντεο για το «Slow Dancing».

Στο βίντεο κλιπ «Slow Dancing», ο τραγουδιστής του K-pop δραπετεύει στον ωκεανό με μια παρέα φίλων, κολυμπώντας ανάμεσα σε μέδουσες και χορεύοντας μαζί στην παραλία. Αργότερα, παίζει ένα βίντεο ενός ιστιοφόρου σε έναν προβολέα, φαντάζοντάς τους ως πειρατές.

“Maybe we could be / Slow dancing, until the morning / We could be romancing / The night away» Ο V τραγουδάει στο ρεφρέν του νέου σινγκλ.

Ο V κυκλοφόρησε επίσης τον σόλο δίσκο του “Layover” την ίδια περίοδο, ο οποίος περιέχει προκυκλοφοριακά σινγκλ “Rainy Days” και “Love Me Again”, μαζί με νέα κομμάτια “Blue”, “For Us” και μια έκδοση πιάνου για το’Slow Dancing’.

Επικεφαλής της μουσικής, της δημιουργικής σκηνοθεσίας και της παραγωγής μουσικού βίντεο του νέου δίσκου ήταν η Min Hee-jin, η διευθύνων σύμβουλος της Ador και η δημιουργικός διευθυντής του γκρουπ κοριτσιών NewJeans. Η τραγουδίστρια είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η δουλειά του Min στο άλμπουμ του 2013 «Pink Tape» του f(x) ήταν μια «μεγάλη έμπνευση» και ότι είχε επικοινωνήσει μαζί της αφού θυμήθηκε την κυκλοφορία.

Σε μια δήλωση, ο V εξήγησε: «Πρόκειται για ένα άλμπουμ που έχει τις προσωπικές μου προτιμήσεις. Θα υπάρχουν πολλά πράγματα να δείξουμε. Το ετοίμασα ενώ πίστευα ότι ο ARMY θα ήταν χαρούμενος, οπότε ελπίζω να το περιμένετε όλοι. Θα μπορείτε να δείτε τον σόλο καλλιτέχνη V, ο οποίος θα δείχνει μια νέα πλευρά και θα είναι διαφορετικός από το V του BTS.»

Πριν από την άφιξη του «Layover», ο τραγουδιστής των BTS κυκλοφόρησε επίσης τα παλαιότερα σόλο τραγούδια του – «Scenery», «Winter Bear» και «Snow Flower» – σε πλατφόρμες ροής όπως το Spotify και η Apple Music για πρώτη φορά. Τα τραγούδια προηγουμένως ήταν διαθέσιμα μόνο στο SoundCloud και στο YouTube.