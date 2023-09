Η Olivia Rodrigo επιτέλους κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «Guts»

Το νέο άλμπουμ της Olivia Rodrigo είναι εδώ και είναι «λογικό» να πατήσετε το play όσο το δυνατόν συντομότερα. Το Guts, η δεύτερη προσπάθεια στούντιο από το High School Musical: The Musical: The Series, έφτασε επίσημα σήμερα Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου.

Η Rodrigo κυκλοφορεί τη συνέχεια του Sour για περισσότερο από ένα χρόνο τώρα. Φέτος το καλοκαίρι κυκλοφόρησε το single “Vampire” στις 30 Ιουνίου από το νέο της άλμπουμ Guts.

Το κομμάτι έγινε το τρίτο της τραγούδι που έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του Billboard Hot 100 και έκτοτε περνά σχεδόν κάθε εβδομάδα μετά την κυκλοφορία στο top 10 του chart. Ένα προωθητικό σινγκλ με τίτλο “Bad Idea Right?” ακολούθησε στις 11 Αυγούστου. Αυτό το τραγούδι είχε ένα σαφώς πιο ξέφρενο ρυθμό για να συμπληρώσει το fusion της όπερας μπαλάντα-ροκ που ήταν το “Vampire” και το «Bad Idea Right;» μπήκε στο Hot Rock & Alternative Songs στο No. 1.

Το Guts σηματοδοτεί την επανένωση της Rodrigo και του Sour συνεργάτη Dan Nigro. Η Rodrigo είναι συγγραφέας σε κάθε ένα από τα 12 κομμάτια του άλμπουμ και ο Nigro είναι επίσης αναγνωρισμένος παραγωγός σε κάθε κομμάτι. Με το Sour, η Rodrigo και ο Nigo πέτυχαν χρυσό. Το άλμπουμ κέρδισε Grammys (συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου ποπ φωνητικού άλμπουμ), πέρασε πέντε εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 και δημιούργησε τα Hot 100 No. 1 σινγκλ «Drivers License» και «Good 4 U». Η tracklist του Guts, εκτός από τα προαναφερθέντα σινγκλ, περιλαμβάνει εντυπωσιακούς τίτλους όπως το “All-American Bitch” και το “Ballad of a Homeschooled Girl”.

Φέτος, η τραγουδιστρία του “Traitor” μπορεί να υπερηφανεύεται για έξι υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων το βίντεο της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς και το καλύτερο ποπ (όλα για το “Vampire”) στα MTV Video Music Awards 2023. Το 2021 κέρδισε τρία Moonpeople, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου νέου καλλιτέχνη και του τραγουδιού της χρονιάς (“Drivers License”).

Η Rodrigo έχει 14 συμμετοχές στο Hot 100, συμπεριλαμβανομένων έξι κορυφαίων δεκάδων επιτυχιών: “Drivers License” (No. 1), “Good 4 U” (No. 1), “Vampire” (No. 1), “Deja Vu” ( Νο. 3), «Traitor» (Νο. 9) και «Bad Idea Right;» (Νο 10). Στο Artist 100, πέρασε συνολικά έξι εβδομάδες στη σύνοδο κορυφής.