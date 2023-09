Η GloRilla συνεργάζεται με τη Gloss Up και τη Slimeroni στο βίντεο κλιπ του «Wrong One»

Η εκδίκηση είναι γλυκιά για την GloRilla, η οποία στέλνει ένα μήνυμα στον απατημένο πρώην της – με τη βοήθεια μερικών στενών φίλων – στο μουσικό βίντεο για το νέο τραγούδι “Wrong One”, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη (6 Σεπτεμβρίου).

Το βίντεο ξεκινά με την Glo στο αυτοκίνητο με τους Aleza, Gloss Up, Slimeroni και K Carbon, όταν από τη θέση του συνοδηγού του αυτοκινήτου βλέπει τον φίλο της να κατευθύνεται σε ένα σπίτι με μια διαφορετική κοπέλα. Στη συνέχεια, η εικόνα περνά γρήγορα στα πέντε κορίτσια που κάθονται στην κορυφή μιας στέγης με τη GloRilla να πίνει ποτό από ένα μπουκάλι, όταν τα κορίτσια της προτείνουν να κάνει μάθημα στον άντρα της. «Πρέπει να το πάρω πίσω, σωστά;» Ρωτάει η Glo πριν πει”Εχω μια ιδέα.”

Η παρέα των φίλων μαζεύεται εκεί που μένει ο άντρας της GloRilla αφού βγει ραντεβού με τη νέα κοπέλα, και ένα προς ένα κάθε κορίτσι καταστρέφει εναλλάξ την ιδιοκτησία σπάζοντας καθρέφτες, και βάφοντας με σπρέι όλη την τραπεζαρία.

« He had the right game, but he just picked the wrong one/ (F— wrong with this dumb-a– n—a?)/ Ayy, I had to show him I’m that b—h, but I’m my daddy son/ Mmm, I’m the one (Mmm)/ Slime, h-/ When it come to doggin’ n—-s, I do that for fun (Yeah)/ I do that for fun (Yeah), I do that for fun (I’m a dog)/ Steady s—–n’ up on these b—–s like I got the runs/ Like I got the runs,» Glorilla, Aleza, Gloss Up, Slimeroni και K Carbon όλα παίρνουν εναλλάξ ραπάρισμα στο ρεφρέν του κομματιού παραγωγής Tay Keith.

Η GloRilla συνεργάστηκε και στο παρελθών μαζί με τους Gloss Up, Slimeroni, K.Carbon και Aleza με το κομμάτι “Set the Tone” του 2021.