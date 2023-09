Η Nicki Minaj επιστρέφει με το νέο single «Last Time I Saw You»

Η Nicki Minaj δίνει στους θαυμαστές της την πρώτη γεύση του σίκουελ της Pink Friday με το νέο της single, “Last Time I Saw You”, που κυκλοφόρησε σήμερα Παρασκευή (1 Σεπτεμβρίου).

«Beggin me to stay and then you walk away/ There’s something that you wanted to say/ I was in a rush and you say you were crushed/ But I said I’d be back, it’s OK», η 40χρονη σούπερ σταρ τραγουδάει με ένα δροσερό, R&B ρυθμό.

Η Minaj ανακοίνωσε για πρώτη φορά το κομμάτι στο Instagram Live νωρίτερα αυτό το μήνα και οι θαυμαστές έτρεξαν αμέσως για την επερχόμενη κυκλοφορία. «Χαίρομαι που σου αρέσουν οι στίχοι», απάντησε η ράπερ στο X (παλαιότερα γνωστό ως Twitter). Η ειρωνεία είναι ότι το αγαπημένο μου μέρος όλου του τραγουδιού είναι το τέλος… όπως τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα. ανυπομονώ να ακούσετε το όλο θέμα».

Η Minaj ετοιμάζεται επίσης να κυκλοφορήσει το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της Pink Friday 2 αυτόν τον Νοέμβριο. Το έργο θα είναι το πρώτο στούντιο άλμπουμ της Minaj μετά το Queen του 2018, το οποίο περιλάμβανε τα “Chun Li”, “Good Form” και “Barbie Dreams”. «Χθες δούλεψα τα τρέχοντα TOP 2 τραγούδια μου από το [Pink Friday 2]», έγραψε στο Twitter τον περασμένο μήνα. «The eargasms that y’all are about to have. Ooohhhh chiiiii huntyyyyy don’t make dat serveeeee) πρόσθεσε.