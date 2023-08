Οι Swedish House Mafia κυκλοφορούν το «Paradise Again: The Live Album»

Το νέο live album των Swedish House Mafia.

Οι πρωτοπόροι της ηλεκτρονικής μουσικής Swedish House Mafia, το τρίο που αποτελείται από τους Steve Angello, Axwell και Sebastian Ingrosso, κυκλοφορούν το «Paradise Again: The Live Album», μία εκτεταμένη καταγραφή της φιλόδοξης περιοδείας τους για το άλμπουμ τους «Paradise Again».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει ηχογραφήσεις από τις εμφανίσεις των Swedish House Mafia στη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο, το Παρίσι, τη Μαδρίτη, το Λας Βέγκας, το Λος Άντζελες, το Άμστερνταμ, την Κοπεγχάγη και το Λονδίνο.

Το «Paradise Again: The Live Album» καλύπτει ολόκληρη την καριέρα των Swedish House Mafia, διαθέτοντας επανεκτελέσεις των πρώτων επιτυχιών του συγκροτήματος, όπως τα «Don’t You Worry Child», «One» και «Save The World», μέχρι πιο πρόσφατες επιτυχίες όπως τα «Moth To A Flame», «Redlight» και «Heaven Takes You Home».



Η περιοδεία των Swedish House Mafia, η οποία ξεκίνησε με μία ιστορική εμφάνιση ως επικεφαλής με τον The Weeknd στο Coachella το 2022, ήταν ένας απαράμιλλος συνδυασμός οπτικού θεάματος και ακουστικής κάθαρσης.

Οι Swedish House Mafia πρόσφεραν στο κοινό μία σειρά από ερκηκτικές εμφανίσεις, δίνοντας sold-out συναυλίες σε εμβληματικούς χώρους στις ΗΠΑ όπως το Madison Square Garden, το FTX Arena, το O2, το Mediolanium Forum και το Banc of California Stadium, όπου οι θαυμαστές τους χόρεψαν μέσα στην καταρρακτώδη βροχή για να δημιουργήσουν μία πραγματικά αξέχαστη εμπειρία.

Μέχρι σήμερα, το άλμπουμ «Paradise Again» των Swedish House Mafia έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια streams, με το single «Heaven Takes You Home» (feat. Connie Constance) να ανεβαίνει στο Νο. 1 των αμερικανικών dance ραδιοφώνων και να διαθέστει 230 εκατομμύρια streams.

Το «Paradise Again» έκανε επίσης ντεμπούτο στο No. 1 του Top Dance/Electronic Albums Chart του Billboard και πέρασε 19 εβδομάδες στο Top 20 του chart.

Ενώ το «Paradise Again: The Live Album» αποτελεί επίσημα το τέλος του «Paradise Again», ένα άλλο κεφάλαιο στην εξελισσόμενη αναγέννηση των Swedish House Mafia βίσκεται σε εξέλιξη.

Οι Swedish House Mafia κυκλοφόρησαν στα τέλη Μαΐου το single «See The Light» (ft. Fridayy), το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό, λίγο μετά από την πρώτη γεύση από το τραγούδι που έδωσε το τρίο στο κλείσιμο του φετινού Ultra Music Festival.

Το συγκρότημα υπέγραψε επίσης την παραγωγή του τραγουδιού «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» του The Weeknd για την επιτυχημένη «Avatar: The Way Of The Water».

Οι Swedish House Mafia έδωσαν στις πρόσφατες συναυλίες τους μία πρόγευση άλλο ένα νέο τραγούδι, το «Ray Of Solar», αποδεικνύοντας ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να σταματήσουν σύντομα. Το νέο single αναμένεται κυκλοφορήσει στις 4 Αυγούστου.