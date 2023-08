Lizzo: Πρώην χορεύτριές της καταγγέλλουν εχθρικό εργασιακό περιβάλλον, παρενόχληση και body-shaming

Μήνυση κατά της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας Lizzo από τρεις πρώην χορευτές της, για παρενόχληση και εχθρικό εργασιακό περιβάλλον.

Η μήνυση εναντίον της Lizzo καθώς και της εταιρείας παραγωγής της Big Grrrl Big Touring, Inc. (BGBT), κατατέθηκε την Τρίτη στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες. Η Shirlene Quigley, επικεφαλής της ομάδας χορού της Lizzo, κατονομάζεται επίσης στην καταγγελία.

Οι χορεύτριες Arianna Davis, Crystal Williams και Noelle Rodriguez καταγγέλλουν «σεξουαλική, θρησκευτική και φυλετική παρενόχληση, διακρίσεις λόγω αναπηρίας και επίθεση» σύμφωνα με στοιχεία από τον δικηγόρο των εναγόντων Ron Zambrano.

Ο ίδιος σημείωσε πως τα καταγγελλόμενα «αντιβαίνουν με όλα όσα η Lizzo πρεσβεύει δημοσίως». Ιδιωτικά, ωστόσο, η καλλιτέχνις «κάνει body-shaming στους χορευτές της και τους εξευτελίζει με τρόπους που δεν είναι μόνο παράνομοι αλλά και απολύτως αποκαρδιωτικοί» επεσήμανε ο δικηγόρος.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται πως η Lizzo πίεσε τους χορευτές της να συμμετάσχουν σε γυμνή φωτογράφηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής της “Watch Out for the Big Grrrls”, που είναι διαγωνισμός χορού στο Amazon Prime, καθώς και να παρακολουθήσουν γυμνές παραστάσεις και να θωπεύσουν γυμνές ερμηνεύτριες σε κλαμπ στην περιοχή Red Light District στο Άμστερνταμ.

Οι χορεύτριες λένε, επίσης, ότι η Lizzo τις «ξεγέλασε» για να πάνε σε καμπαρέ γυμνών, υποστηρίζοντας ότι απέκρυψε το πού ακριβώς θα πήγαιναν.

Οι μηνύτριες κατηγορούν, επίσης, τη διοίκηση της BGBT ότι έκανε διακρίσειςσε βάρος των μαύρων μελών της ομάδας χορού, τόσο σε σχέση με τις αμοιβές τους όσο και σε επίπεδο μεταχείρισης.