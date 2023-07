Ed Sheeran: Τραγούδησε One Direction και Backstreet Boys σε καραόκε στο Νάσβιλ

Ο Ed Sheeran επέστρεψε στο αγαπημένο του καραόκε μπαρ.

Ο Ed Sheeran έκανε μία απρόσμενη εμφάνιση σε ένα μπαρ στο Νάσβιλ αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αφού ολοκλήρωσε τη συναυλία της περιοδείας του «Mathematics Tour» στο Nissan Stadium του Νάσβιλ το βράδυ του Σαββάτου, σημειώνοντας ρεκόρ προσέλευσης, ο 32χρονος τραγουδιστής δεν ήταν έτοιμος να κλείσει τη βραδιά.

Αντ’ αυτού, αποφάσισε να επισκεφθεί τη Santa’s Pub, ένα μπαρ με καραόκε στο οποίο σύχναζε όταν ζούσε στο Νάσβιλ πριν από μία δεκαετία.



Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, ο Ed Sheeran διακρίνεται να τραγουδά με πάθος μαζί με το κοινό την επιτυχία «I Want It That Way» των Backstreet Boys από το 1999.

«Ας βάλουμε φωτιά», είπε στο πλήθος καθώς χοροπηδούσε πάνω – κάτω.

Στη συνέχεια, ο Ed Sheeran μίλησε για την προσωπική ιστορία του με τον χώρο, τον οποίο γνώρισε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

«Όταν ζούσα στο Νάσβιλ το 2013, συνήθιζα να πηγαίνω σε αυτό το καραόκε μπαρ που λεγόταν Santa’s. Η μπύρα κοστίζει μόνο ένα δολάριο και έχει καραόκε και είναι το καλύτερο», είπε.

Ο Βρετανός τραγουδιστής έδειξε επίσης ένα μπλουζάκι που είχε φτιάξει το Santa’s Pub με το πρόσωπό του.

«Ο ιδιοκτήτης έφτιαξε ένα μπλουζάκι με το πρόσωπό μου και θα πάμε εκεί απόψε», σχολίασε.

Ενώ βρισκόταν στο μπαρ, ο Ed Sheeran εθεάθη να μοιράζει μπλουζάκια στους πελάτες πριν καλέσει το πλήθος να τραγουδήσει το ερωτικό τραγούδι του «Thinking Out Loud» για ένα ζευγάρι νεόνυμφων.

Καθώς η νύφη και ο γαμπρός χόρευαν, ο Ed Sheeran ρώτησε το κοινό: «Θα κάνετε λίγο θόρυβο για το ευτυχισμένο ζευγάρι;».

Ο Ed Sheeran τραγούδησε επίσης την επιτυχία «What Makes You Beautiful» των One Direction, σύμφωνα με ένα βίντεο στο TikTok.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ed Sheeran εξέπληξε το κοινό στο jazz club Blue Note της Νέας Υόρκης, όπου πραγματοποίησε μία αυτοσχέδια εμφάνιση μαζί με τον Frédéric Yonnet.

Ο Ed Sheeran ερμήνευσε τραγούδια όπως το «Shape of You», το «Superstition» του Stevie Wonder, το «Be My Husband» της Nina Simone και το «Ain’t No Sunshine» του Bill Withers μαζί με τον Frédéric Yonnet, μακροχρόνιο φίλο και συνεργάτη του.

«Είμαστε ευγνώμονες που ο Ed Sheeran τίμησε τη σκηνή του Blue Note με μία μαγική αυτοσχέδια εμφάνιση – έκπληξη με τον απίστευτο δάσκαλο της φυσαρμόνικας Frédéric Yonnet», έγραψε το jazz club στο Instagram.

«Ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα εμφανιστεί στο Blue Note!», πρόσθεσε.