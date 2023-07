Ντοκιμαντέρ στο Netflix για τις γυναίκες του hip-hop

Στο ντοκιμαντέρ θα εμφανιστούν πρωτοπόρες γυναίκες του hip-hop όπως η Queen Latifah, η Saweetie, η Tierra Whack και πολλές άλλες.

Μία νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix θα αναδείξει τη συμβολή και τα επιτεύγματα των γυναικών που διαμόρφωσαν το hip-hop.

Το «Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop» θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Αυγούστου.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων επεισοδίων του ντοκιμαντέρ, οι θεατές θα γνωρίσουν τις γυναίκες που άνοιξαν το δρόμο για τις νέες γενιές των γυναικών καλλιτεχνών του hip-hop.



Σύμφωνα με το Netflix, αναγνωρίζοντας πρωτοπόρους όπως η Sha-Rock και η Roxanne Shante, ή ακούγοντας αληθινές κουβέντες από σύγχρονες σούπερ σταρ όπως η Saweetie και η Coi Leray, το «Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop» τοποθετεί την ιστορία της μουσικής που άλλαξε τον κόσμο μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό, φυλετικό και πολιτικό τοπίο της εποχής και, κυρίως, μέσα από μια γυναικεία οπτική.

Το «Ladies First» περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις με τις επιδραστικές ράπερ Queen Latifah, Rah Digga και MC Lyte, οι οποίες θυμούνται τις εμπειρίες τους την εποχή της ανόδου της hip-hop.

Ένας μακρύς κατάλογος γυναικών που κυριαρχούν σήμερα στα charts, συμπεριλαμβανομένων της Latto και της Tierra Whack, πλαισιώνεται από δημοσιογράφους, στιλίστες και άλλα μεγάλα ονόματα της βιομηχανίας, οι οποίοι σκιαγραφούν μια εικόνα όσων έχουν αλλάξει στο hip-hop κατά τη διάρκεια όλων αυτών των δεκαετιών και ποια πρόοδος πρέπει ακόμη να γίνει.

Στο πρώτο trailer του «Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop», το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε παραπάνω, εμφανίζεται η Queen Latifah.

Το trailer προσφέρει στους θεατές μια γρήγορη αναδρομή στην εξέλιξη του hip-hop και τον τρόπο με τον οποίο αγκάλιασε τις γυναίκες καλλιτέχνιδες, ενώ παράλληλα αποτίει φόρο τιμής στις καλλιτέχνιδες που έκαναν δυνατή αυτή την εποχή της γυναικείας κυριαρχίας στα charts.

«Έχουμε περάσει πολλά. Έχουμε επανακάμψει, και πάντα θα επανακάμπτουμε», λέει η Queen Latifah.

Στις 3 Δεκεμβρίου, η Queen Latifah θα είναι μεταξύ των εμβληματικών καλλιτεχνών που θα τιμηθούν στο πλαίσιο των Kennedy Center Honors, όπως η τραγουδίστρια Dionne Warwick, ο κωμικός Billy Crystal, το είδωλο των Bee Gees, Barry Gibb και η σοπράνο της όπερας Renée Fleming.