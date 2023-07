PHAEX FESTIVAL 3 έως 6 Αυγούστου 2023

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Σε ένα νησί με τεράστια πολιτιστική κληρονομιά από την αρχαιότητα, το PHAEX Festival έρχεται για δεύτερη χρονιά με σκοπό να βάλει στην εξίσωση τον σύγχρονο πολιτισμό, μέσω του επιδραστικού ρεύματος της ηλεκτρονικής μουσικής.

Από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου, κορυφαίοι djs από την ελληνική και παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή, δίνουν για μια ακόμη χρονιά το πολυαναμενόμενο ραντεβού τους στο PHAEX FESTIVAL στην Κέρκυρα. Η παντοδύναμη Nina Kraviz, ο ζωντανός θρύλος Dubfire, η απόλυτη ιέρεια του Γερμανικού ήχου Ellen Allien, ο πολυμήχανος Enrico Sangiuliano, η δύναμη της φύσης Patrick Mason, η νέα αγαπημένη του κοινού Anfisa Letyago, οι masters της μελωδίας Mind Against, ο Marlon Hoffstadt με μοναδική uplifting ενέργεια, ο μάγος της κονσόλας Marco Faraone αλλά και οι Always Late, AND.ID, Ate, Bleur & MB1, Cirkle (LIVE), Creeds, Deerisland, Fog, Francesco Del Garda, Gus & Bonso, JONN, KPRO, Larry G., Marron, Mattik, Mikee, Mind Against, Norma (LIVE), Petros Odin, Reign Of Time, Salin, Steve Sai, Street Outdoors Soundsystem, The Man With The Speaker, συνυπάρχουν σε μία high-end παραγωγή ήχου και εικόνας για να μεταδώσουν τις ενωτικές συχνότητες του PHAEX.

Σε ένα μαγευτικό νησί με εκρηκτικά dancefloors, καθηλωτική θέα στο μπλε του Ιονίου και μεγαλοπρεπή ενετικά μνημεία, το φετινό PHAEX Festival επιστρέφει για 2η χρονιά με large scale παραγωγές σε μαγικούς ανοιχτούς χώρους στη φύση, ξεσηκωτικά dj sets και live acts, ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, σεμινάρια, ηχοθεραπείες και διασκέψεις, προσφέροντας και φέτος μια ανεπανάληπτη εμπειρία για όλες τις αισθήσεις.

Time to travel to another dimension. Join the PHAEX tribe.

Μία παραγωγή του SEDS με την υποστήριξη του Δήμου Κέρκυρας.

Λίγα λόγια για το φεστιβάλ

Το PHAEX Festival δημιουργήθηκε το 2022 στην Κέρκυρα με σκοπό να διαμοιράσει ένα μήνυμα ελευθερίας και ενότητας μέσα από την επιστροφή στην ουσιαστική μορφή διασκέδασης μακριά από κοινωνικές νόρμες και στερεότυπα.

PHAEX όπως Φαίαξ – μια ευθεία αναφορά στους ιστορικούς κατοίκους του πανέμορφου αυτού νησιού, που τους χαρακτήριζε η φιλοξενία, η αγάπη για το καλό φαγητό, για την ευθυμία, τη φύση, τον έρωτα, τα τραγούδια και τον χορό. Η δυναμική ομάδα του PHAEX Festival, ως σύγχρονοι απόγονοι των Φαιάκων, παρουσιάζει τη δική της πρωτοποριακή εκδοχή ενός καλλιτεχνικού θεσμού, που σκοπός του είναι να ενώσει ανθρώπους που θα ταξιδέψουν από όλες τις γωνιές του πλανήτη κι από διαφορετικές κουλτούρες, κάτω από ένα εξωστρεφές μήνυμα συνύπαρξης, μέθεξης και εξωστρέφειας μέσα από τη δύναμη της ηλεκτρονικής μουσικής.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHAEX

Πέμπτη 3 Αυγούστου

ANFISA LETYAGO

MARCO FARAONE

AND.ID

NORMA

GUS & BONSO

MIKEE

MATTIK

Παρασκευή 4 Αυγούστου

NINA KRAVIZ

MIND AGAINST

CIRKLE (LIVE)

THE MAN WITH THE SPEAKER

REIGN OF TIME

PETROS ODIN

DEERISLAND

BLEUR & MB1

Σάββατο 5 Αυγούστου

ENRICO SANGIULIANO

FRANCESCO DEL GARDA

MARLON HOFFSTADT

JONN X ALWAYS LATE

KPRO X LARRY G

HUDD

Κυριακή 6 Αυγούστου

DUBFIRE

ELLEN ALLIEN

PATRICK MASON

MARRON

CREEDS

FOG

STREET OUTDOORS SOUNDSYSTEM

SALIN B2B ATÉ

INFO

PHAEX FESTIVAL

3 έως και 6 Αυγούστου 2023

Κέρκυρα

Τιμές Εισιτηρίων

4 Days & Nights Ticket ARENA 1: 135€

4 Days & Nights Ticket VIP 1: 175€

Presale Arena Tickets (135€) + Boat Party (40€): 175€

Presale VIP Tickets: 199€

Ημερήσια εισιτήρια:

Πέμπτη 03/08: TBC

Παρασκευή 04/08: Γενική Είσοδος: 50€, VIP: 75€

Σάββατο 05/08: Γενική Είσοδος: 55€ (boat party included)

Κυριακή 06/08: Γενική Είσοδος: 45€

Προπώληση:

viva.gr

phaex.gr

Προτάσεις διαμονής & μετακίνησης:

https://phaex.gr/accomodation/

Καθημερινά θα κινούνται λεωφορεία από και προς τα stages με σημείο εκκίνησης το Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας.

Δραστηριότητες:

https://phaex.gr/activities/

Ακολουθήστε το PHAEX FESTIVAL:

Facebook

Instagram

Επικοινωνία με το φεστιβάλ:

Mail: info@phaex.gr

Phone: 697 080 5736