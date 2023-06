Post Malone: Η ημερομηνία κυκλοφορίας και το tracklist του νέου άλμπουμ «Austin»

Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο άλμπουμ του Post Malone.

Τώρα που έχει εγκλιματιστεί στον ρόλο του πατέρα, ο Post Malone ανυπομονεί να επιστρέψει στην καριέρα του στη μουσική.

Από τότε που κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ του «Twelve Carat Toothache» τον Ιούνιο του 2022, έχουν αλλάξει πολλά για τον Post Malone, από τη φυσική κατάστασή του μέχρι τις συνήθειες της καθημερινότητάς του.

Πολλές από τις αλλαγές είναι πιθανόν να αναδειχθούν στο πέμπτο άλμπουμ του, με τίτλο «Austin», το οποίο ανακοινώθηκε αρχικά τον Μάιο και πρόκειται να κυκλοφορήσει αρκετά σύντομα.



Τη Δευτέρα 26 Ιουνίου, ο Post Malone αποκάλυψε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι το «Austin» θα κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου και μοιράστηκε τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει.

«Ο νέος μου δίσκος “Austin” έχει 17 τραγούδια», έγραψε με ενθουσιασμό, δίνοντας στη δημοσιότητα το εξώφυλλο και το tracklist του άλμπουμ.

«Εδώ είναι ένα απόσπασμα από ένα από αυτά, σας αγαπώ!», πρόσθεσε ο Post Malone, ο οποίος ανάρτησε επίσης ένα teaser διάρκειας 30 δευτερολέπτων που έδινε γεύση από το τραγούδι «Something Real».

Το «Austin» ξεκινά με τα νέα τραγούδια «Don’t Understand» και «Something Real» πριν περάσουμε σε γνώριμα μονοπάτια με το «Chemical», το πρώτο single του Post Malone για το 2023.

Στα υπόλοιπα ενδιαφέροντα τραγούδια που ανυπομονούμε να ακούσουμε περιλαμβάνονται τα «Novacandy», «Too Cool To Die», «Socialite» και «Texas Tea».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, το «Austin» δεν περιέχει καμία συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες.

Δεδομένου, όμως ότι ο Post Malone συνεργάζεται συχνά με φίλους του από τη μουσική βιομηχανία, είναι πιθανό να αποκαλύψει τις συμμετοχές στο νέο άλμπουμ του κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων.

Στο άλμπουμ «Twelve Carat Toothache» του 2022, ο Post Malone ένωσε τις δυνάμεις του με τους Roddy Ricch, Doja Cat, Gunna, Fleet Foxes, The Kid LAROI και The Weeknd.

Ο Post Malone έχει ήδη παρουσιάσει τα δύο πρώτα singles από τη νέα δισκογραφικη δουλειά του.

Τον Απρίλιο κυκλοφόρησε το «Chemical», το οποίο διαθέτει ήδη πάνω από 135 εκατομμύρια streams στο Spotify και πιο πρόσφατα ακολούθησε το «Mourning», το οποίο είναι το πέμπτο κατά σειρά τραγούδι στο «Austin».

Το tracklist του «Austin»

1. Don’t Understand

2. Something Real

3. Chemical

4. Novacandy

5. Mourning

6. Too Cool To Die

7. Sign Me Up

8. Socialite

9. Overdrive

10. Speedometer

11. Hold My Breath

12. Enough Is Enough

13. Texas Tea

14. Buyer Beware

15. Landmine

16. Green Thumb

17. Laugh It Off