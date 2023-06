Αφιέρωμα: 10 χρόνια BTS – Το boy band που έγινε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο

Οι BTS άλλαξαν για πάντα τη μουσική βιομηχανία.

Σήμερα, στις 13 Ιουνίου 2023, οι θαυμαστές σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν ένα σημαντικό ορόσημο στον κόσμο της K-pop: τη δέκατη επέτειο του εμβληματικού συγκροτήματος των BTS.

Πριν από μία δεκαετία, η Big Hit Entertainment σύστησε στον κόσμο επτά ταλαντούχους νέους που θα άλλαζαν για πάντα τη μουσική βιομηχανία: τους RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook.

Η ανοδική πορεία των BTS ήταν απλά εντυπωσιακή και η επιρροή τους στην K-pop και την παγκόσμια pop κουλτούρα είναι αδιαμφισβήτητη. Με αφορμή αυτό το σημαντικό γεγονός, ανατρέχουμε στην απίστευτη διαδρομή τους και στον αντίκτυπο που είχαν οι BTS στον κόσμο.

Η αρχή: «No More Dream»

Οι BTS, γνωστοί και ως Bangtan Sonyeondan (Bulletproof Boy Scouts), έκαναν το ντεμπούτο τους στις 13 Ιουνίου 2013 με το πρώτο τους single, «No More Dream».

Τα πρώτα τους τραγούδια χαρακτηρίζονταν από ένα συνδυασμό hip-hop και rock και δυνατούς στίχους που πραγματεύονταν κοινωνικά ζητήματα όπως η ψυχική υγεία, η σχολική βία και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στη σύγχρονη κοινωνία.

Αυτή η μοναδική προσέγγιση στη μουσική και την αυτοέκφραση χάρισε γρήγορα στους BTS ένα αφοσιωμένο φανατικό κοινό, γνωστό ως «ARMY».

Οι BTS ανοίγουν τα φτερά τους

Το 2016, οι BTS κυκλοφόρησαν το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους, «WINGS», το οποίο αποτέλεσε κομβικό σημείο στην καριέρα τους.

Το άλμπουμ παρουσίασε την εξέλιξη του ήχου του συγκροτήματος, εντάσσοντας στοιχεία από διάφορα είδη μουσικής, όπως η EDM, η R&B και η neo-soul.

Το lead single, «Blood Sweat & Tears», με το σαγηνευτικό music video και την περίτεχνη ιστορία του, συνέβαλε ώστε οι BTS να απευθυνθούν στο διεθνές κοινό και να εδραιωθούν ως παγκόσμιο φαινόμενο

Σημειώνοντας ρεκόρ: «Love Yourself»

Οι BTS συνέχισαν να γράφουν ιστορία με τη σειρά «Love Yourself» (2017-2018), η οποία περιελάμβανε τα άλμπουμ «Love Yourself: Her», «Love Yourself: Tear» και «Love Yourself: Love Yourself»: Answer».

Η σειρά «Love Yourself» κορυφώθηκε με την πρώτη υποψηφιότητα των BTS για Grammy στην κατηγορία «Best Recording Package» και πολλά ρεκόρ στα charts Billboard.

Οι BTS μας υπενθύμισαν μέσα από τη μουσική τους να αγαπάμε τον εαυτό μας και το μήνυμά τους συνάντησε μεγάλη απήχηση στους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την απήχηση και την επιρροή τους.

Το 2020, οι BTS άνοιξαν νέους δρόμους με το πρώτο τους εξ ολοκλήρου αγγλόφωνο single, το «Dynamite», το οποίο έγινε το πρώτο τους τραγούδι που ανέβηκε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100.

Ακολούθησε η κυκλοφορία του άλμπουμ τους «BE», στο οποίο οι BTS παρουσίασαν μία πιο προσωπική και εσωστρεφή πλευρά τους, κατά τη διάρκεια μίας δύσκολης περιόδου για τον κόσμο.

Το lead single του άλμπουμ, «Life Goes On», κυριάχησε στην κορυφή του Hot 100 και οι BTS έγιναν το πρώτο συγκρότημα στην ιστορία που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του chart πάνω από μία φορά.

Η συνέχεια θριαμβευτική: Συνολικά έξι τραγούδια των BTS έχουν κατακτήσει το No. 1 του Billboard 200, έξι επίσης άλμπουμ τους έχουν ανέβει στο No. 1 του Billboard 200 και έχουν λάβει συνολικά πέντε υποψηφιότητες για Grammy.

Οι BTS ως οικονομική δύναμη

Οι BTS έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με διάφορες αναφορές, οι BTS εκτιμάται ότι συνεισφέρουν περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στην οικονομία της Νότιας Κορέας, δηλαδή περίπου το 0,5% τοις εκατό της συνολικής οικονομίας της χώρας.

Το 2018, ερευνητές υπολόγισαν ότι η συμβολή των BTS στην οικονομία της Νότιας Κορέας ήταν ισοδύναμη με αυτή 26 μεσαίων εταιρειών μαζί, δηλαδή το τεράστιο ποσό των 29,1 τρισεκατομμυρίων γουόν (περίπου 25,7 δισεκατομμύρια δολάρια).

Οι BTS έχουν γίνει μία παγκόσμια οικονομική δύναμη, δημιουργώντας θέσεις εργασίας στη Νότια Κορέα, έσοδα δισεκατομμυρίων και έχουν μετακινήσει ακόμη και τη βελόνα του ΑΕΠ της χώρας.

Η δημοτικότητα του συγκροτήματος είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ενδιαφέροντος για οτιδήποτε έχει σχέση με την Κορέα, ενισχύοντας τον τουρισμό στην Κορέα, τη μελέτη της κορεατικής γλώσσας, το ενδιαφέρον για τις κορεατικές ταινίες, την τηλεόραση, τη μόδα και το φαγητό.

Οι BTS έχουν γίνει σύμβολο της πολιτιστικής και οικονομικής δύναμης της Νότιας Κορέας και ο αντίκτυπος του συγκροτήματος στην οικονομία της χώρας αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον.

BTS: Ένα πολιτιστικό φαινόμενο

Ο αντίκτυπος των BTS στη μουσική βιομηχανία και τη δημοφιλή κουλτούρα είναι αδιαμφισβήτητος.

Οι BTS έχουν πρωταγωνιστήσει στην αύξηση της παγκόσμιας δημοτικότητας της K-pop, έχουν γκρεμίσει όλα τα εμπόδια και έχουν εμπνεύσει μία νέα γενιά καλλιτεχνών.

Η επιρροή του συγκροτήματος είναι επίσης αισθητή και σε άλλες πτυχές του πολιτισμού, με την αφοσίωσή τους στη φιλανθρωπία, την προάσπιση της ψυχικής υγείας και την πρωτοποριακή συνεργασία τους με τα Ηνωμένα Έθνη.

Το 2018, οι BTS έγιναν το πρώτο K-pop συγκρότημα που μίλησε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, εγκαινιάζοντας την εκστρατεία τους «Love Myself» σε συνεργασία με την UNICEF.

Το μήνυμά τους για την αγάπη για τον εαυτό μας και τη συμπερίληψη έχει εμπνεύσει εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως να αγκαλιάσουν τη μοναδικότητά τους και να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές στις κοινότητές τους.

Καθώς γιορτάζουμε τα 10 χρόνια των BTS, η κληρονομιά του συγκροτήματος είναι ήδη γερά εδραιωμένη.

Έχουν καταρρίψει τα στερεότυπα, έχουν ενώσει τους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο και έχουν ανοίξει το δρόμο για τις μελλοντικές γενιές καλλιτεχνών. Καθώς οι BTS συνεχίζουν να ανεβαίνουν σε νέα ύψη, το ARMY τους θα είναι αναμφίβολα εκεί για να τους υποστηρίζει σε κάθε τους βήμα.

Σε άλλη μία δεκαετία μουσικής, αγάπης και έμπνευσης. Τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα.