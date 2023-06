Το πρώτο τραγούδι των OneRepublic μετά την επιτυχία του «I Ain’t Worried».

Οι OneRepublic επιστρέφουν με το νέο single «Runaway».

Αυτή είναι η πρώτη νέα κυκλοφορία του συγκροτήματος μετά την περσινή επιτυχία «I Ain’t Worried» και το πρόσφατο EP με διάφορες εκδοχές του τραγουδιού.

Το «Runaway» συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Tomás Whitmore.

Διαφήμιση

Το music video γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ασιατικής περιοδείας των OneRepublic, όπου το συγκρότημα έδωσε συναυλίες στο Χονγκ Κονγκ, τη Μανίλα, την Τζακάρτα, τη Σιγκαπούρη, την Κουάλα Λουμπούρ, την Μπανγκόκ, την Ταϊπέι και το Τόκιο.

Στο βίντεο, βλέπουμε τους OneRepublic στην κορυφή του εμβληματικού θέρετρου Marina Bay Sands στη Σιγκαπούρη. Το παρατηρητήριο του SkyPark στον 56ο όροφο και οι σουίτες παγκόσμιας κλάσης συνθέτουν το τέλειο σκηνικό για το «Runaway».

Το music video ξεκινά με το συγκρότημα να επιβιβάζεται στο αεροπλάνο. Τα μέλη των OneRepublic φορούν ακουστικά Bose QuietComfort Earbuds II για να βυθιστούν στη μουσική. Ο κόσμος γύρω τους εξαφανίζεται σιγά – σιγά και το συγκρότημα ξεκινά μία μοναδική περιπέτεια.

Μόλις φτάσουν στην Ασία, ακολουθεί μία χιονοστιβάδα από αποσπάσματα από το ταξίδι των OneRepublic, συγχρονισμένα με την ενέργεια του τραγουδιού.

Αυτή την εβδομάδα, ο Ryan Tedder των OneRepublic εγκαινίασε τη δική του σελίδα Spotify Songwriter, δίνοντας στους θαυμαστές του μία καινούργια εικόνα της συνεργασίας του με άλλους καλλιτέχνες στο παρελθόν.

Η δουλειά του περιλαμβάνει το «Halo» της Beyoncé, το «I Know Places» της Taylor Swift, το «Sucker» των Jonas Brothers, το «Rumour Has It» της Adele, το «Bleeding Love» της Leona Lewis και το «Angels Like You» της Miley Cyrus.

Στις αρχές του 2022, οι OneRepublic κυκλοφόρησαν το single «West Coast», το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Ακολούθησε η επιτυχία «I Ain’t Worried» για το soundtrack της ταινίας «Top Gun»: Maverick», που έχει ξεπεράσει μέχρι σήμερα τα 3 δισεκατομμύρια streams.

Οι OneRepublic συγκρότημα κυκλοφόρησε επίσης πρόσφατα ένα EP με αρκετές νέες εκδοχές του τραγουδιού της επιτυχίας, μεταξύ των οποίων και ένα ντουέτο με την Becky G.

Το υποψήφιο για Grammy συγκρότημα των OneRepublic έχει επικεφαλής τον τραγουδοποιό Ryan Tedder και αποτελείται επίσης από τους κιθαρίστες Zach Filkins και Drew Brown, τον keyboardist Brian Willett, τον μπασίστα και τσελίστα Brent Kutzle και τον ντράμερ Eddie Fisher.