Ο KADEBOSTANY ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΜΕ ΤΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ “LIKE A DREAM

O ξεχωριστός τραγουδοποιός και καλλιτέχνης, Kadebostany, επιστρέφει με το ολοκαίνουργιο upbeat τραγούδι “Like a Dream”, το πρώτο single και από το πολυαναμενόμενο και επερχόμενο νέο του album, με τίτλο “Play this at my Funerals”, το οποίο θα βγει στις 2 Ιουνίου από την Panik Records.

Ως παραγωγός future-pop μουσικής και μεγάλων επιτυχιών που ανέβηκαν στις κορυφές των charts, ο Guillaume de Kadebostany μέσω του “Like a Dream” μας δίνει μία νέα φρέσκια προσέγγιση του χαρακτηριστικού pop/electronic ήχου του.

Το τραγούδι σε ταξιδεύει σε μία περιπέτεια γεμάτη με ήχους από κιθάρες, ονειρικά φωνητικά, πιασάρικα beats, αξιοσημείωτες μελωδίες και της χαρακτηριστικής παραγωγής που δένει απόλυτα με την φωνή του ταλαντούχου Τούρκου τραγουδιστή Baris Demirel και της Γαλλίδας Angie Robba.

Τόσο εμπνευσμένο και αξιομνημόνευτο, το “Like a Dream” είναι μία απόδειξη του ταλέντου του Kadebostany στο να δημιουργεί μουσική που είναι ανεβαστική αλλά ταυτόχρονα δημιουργική.

HIGHLIGHTS

– Το “Take Me To The Moon” είχε προταθεί στα βραβεία Grammy για να είναι υποψήφιο στην κατηγορία “Best Pop Performance” !

– Το επιτυχημένο πρόσφατο live stream του, παρακολουθήθηκε από περισσότερους από 350.000 θεατές.

– Τα τραγούδια του Kadebostany έχουν προβληθεί περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο φορές στο Youtube.

– Με αρχική κυκλοφορία το 2017, το “Early Morning Dreams” γνωρίζει ξανά επιτυχία σήμερα. Λόγω του TikTok τη περίοδο της πανδημίας, το τραγούδι άρχισε να κάνει το γύρω του κόσμου γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία στην Κίνα και την Ινδία φτάνοντας εντός του Top 50 των Shazam charts.

– Ο Kadebostany έχει παίξει πάνω από 500 ζωντανά shows σε περισσότερες από 25 χώρες τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων φεστιβάλ όπως τα Sziget, Chill Out, Fusion, Montreux Jazz Festival και Dour μεταξύ άλλων. Επίσης έχει βρεθεί σε τηλεοπτικά shows όπως το X-Factor αλλά και στον τελικό του Dancing with the Stars.

– Η διασκευή του Kadebostany στο “Crazy in Love” της Beyoncé, που ακούγεται στην ταινία ‘50 Shades of Grey’, έγινε viral επιτυχία.

– Tα singles “Mind if I Stay”, “Castle in the Snow”, “Early Morning Dreams” και “Save Me” βρέθηκαν στο Top 10 σε περισσότερες από 30 χώρες.

– Ο Kadebostany έχει χαρακτηριστεί από τα medias ως “creating a unique brand of pop music, Kadebostany have the rare particularity to successfully seduce both a mainstream and indie crowd”.

– Το “Castle in the Snow” βρίσκεται εντός της λίστας για μουσική που θα παίζει στο φεγγάρι.

– Η μουσική του Kadebostany πρωταγωνιστεί σε διαφημίσεις για Playstation, κινητής τηλεφωνίας, οίκους μόδας, καθώς και ταινίες όπως ‘L’Etudiante’ και ‘Monsieur Henri’ αλλά και στην σειρά του Netflix ‘As The Crow Flies’.

MEDIA

“Contradicts the rules of the modern music industry” – The Knockturnal

“Kadebostany is an energetic field – an atmosphere of infinite music and creativity.” – Spin

“Taking pop to new destinations once thought unreachable musically” – GQ

“A modern vision of pop music” – Vice

“It plays like a sleek, Swiss Weekend at Bernie’s / Black Mirror mashup that we didn’t know we needed” – American Songwriter

“One of the most creative representatives of modern pop music” – MixMag

“Taking a modern approach to pop music, Kadebostany is making a serious name for himself, delivering genre-defining sonic journeys to the tenth degree.” – EDM.com

“Sculpting a distinct signature pop sound that differs musically from anything else at the moment”. – Hype magazine